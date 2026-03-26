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Ferrol

Música y danza se dan cita en el Jofre como propuestas para este fin de semana

El viernes presenta su último disco Antía Muíños y el sábado se sube al escenario con 'Dique' con Noda Galega de Danza

Redacción
26/03/2026 22:14
Nova Galega de Danza se subirá al escdenario este sábado
Archivo
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Anfibia por veces’ es la propuesta que Antía Muíños pondrá en la tarde de este viernes –20.30 horas– sobre el escenario del teatro Jofre.

Este segundo trabajo de la autora apuesta por una manera de entender la canción sin etiquetas, moviéndose por distintos estilos y combinando sensibilidad y eclecticismo.

Así las cosas, el repertorio recorre registros que van desde los ecos de jazz al neofolk gallego, inspiración sinfónica, tonos más ligeros y de mayor intensidad, con la voz de Antía Muíños, acompañada por por Miguel Arribas –saxofón–, Yudit Almeida –contrabajo– y Ton Risco –percusión–.

El sábado será ‘Dique’ quien traiga el recuerdo de las mujeres que construyeron el dique de La Campana del Arsenal, una de las obras de ingeniería hidráulica más importantes del siglo XIX en España, al escenario del Jofre, con la propuesta de Nova Galega de Danza, que estrenó la pieza con motivo del 150º aniversario de esta gesta, bajo la dirección de Marta Pazo.

Será de nuevo a las 20.30 horas y el espectáculo, que ya fue representado en el propio dique, pone en diálogo la danza contemporánea y la tradicional gallega, explorando conceptos como la resistencia, la fuerza, el empoderamiento y la solidaridad comunitaria.

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