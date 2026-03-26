Más de 22.000 mujeres de la comarca han participado en el cribado de cáncer de cérvix

Contenedores de cribado de cáncer de cérvix en el centro de salud Fontenla Maristany Emilio Cortizas

El programa gallego de detección precoz del cáncer de cérvix puesto en marcha por la consellería de Sanidade en el año 2021 ha logrado diagnosticar hasta el 31 de diciembre del año pasado un total de 105 cánceres en toda Galicia. En el Área Sanitaria de Ferrol han sido 11 los detectados por esta vía.

El 75% del total de los diagnósticos estaban en fase inicial, como precisaron desde la administración autonómica este jueves, coincidiendo con la celebración del Día Mundial de la prevención de esta enfermedad.

Así, desde el comienzo de este programa han sido 397.877 las mujeres invitadas a tomar parte en este proceso, lo que supone el 65% de las residentes de 35 a 65 años. De estas cerca de 400.000 gallegas invitadas, el 62,55% aceptó participar en la prueba, escogiendo, en el 42,7% de los casos, cita con matronas y en el 57,3% de los casos realizaron el test de forma autónoma en sus domicilios con el dispositivo que el Sergas envía a cada uno de los domicilios de las personas citadas.

En el caso del Área Sanitaria de Ferrol, desde que arrancó este programa de prevención han sido invitadas un total de 35.489 mujeres, habiendo aceptado tomar parte en el cribado 22.400, lo que supone el 63% del total.

Desde que comenzó el programa en Ferrol han sido invitadas un total de 35.489 mujeres

Desde Sanidade se informa de que el programa incluye este año una novedad al empezar a incorporar al cribado a ciudadanas de entre 25 a 35 años.

Hasta la fecha, la positividad a algún genotipo de alto riesgo del virus del papiloma humano ha sido del 6,9%, llegando a tratar cerca de 3.000 lesiones precancerosas desde que se puso en marcha el programa hace un lustro