Los cantos de taberna llegan al puerto ferrolano coincidiendo con la Festa do Marisco

En entorno de la Ranita acogerá tanto la Feria del Marisco como los Cantos de Taberna Archivo

En torno a 16 grupos de Galicia y País Vasco llenarán de música y cantos tradicionales desde este viernes y durante el fin de semana el puerto ferrolano, coincidiendo , además, con la celebración de la Fiesta del Marisco.

La iniciativa, de la Asociación de Cantos de Taberna de Ferrolterra, tendrá como principal punto de encuentro la carpa instalada en el paseo de los Jardines de la Ranita y tiene como objetivo recuperar y promover la tradición de los cantos de taberna, fomentando la participación del público en un ambiente festivo.

La primera de las tres jornadas se celebrará este viernes con la inauguración a las 19.30 horas, seguida de un pasacalles y la actuación, a las ocho, de ‘Los Tavernícolas’ y ‘De kanfurnada’, hasta las diez y media de la noche.

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Aunque el epicentro del certamen estará en la taberna de Curuxeiras –el entorno de la Ranita–, las actuaciones se extenderán por toda la ciudad. Desde el viernes a las 18:00 llegando al Cruceiro de Canido y al barrio de Ferrol Vello.

El programa se complementa con talleres, foliadas y degustaciones de la Festa del Marisco de la Cofradía de pescadores de Ferrol.