Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Los cantos de taberna llegan al puerto ferrolano coincidiendo con la Festa do Marisco

Desde este viernes se puede disfrutar de la música y del producto de la Cofradía de Pescadores

Redacción
26/03/2026 22:22
En entorno de la Ranita acogerá tanto la Feria del Marisco como los Cantos de Taberna 
Archivo
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

En torno a 16 grupos de Galicia y País Vasco llenarán de música y cantos tradicionales desde este viernes y durante el fin de semana el puerto ferrolano, coincidiendo , además, con la celebración de la Fiesta del Marisco.

La iniciativa, de la Asociación de Cantos de Taberna de Ferrolterra, tendrá como principal punto de encuentro la carpa instalada en el paseo de los Jardines de la Ranita y tiene como objetivo recuperar y promover la tradición de los cantos de taberna, fomentando la participación del público en un ambiente festivo.

La primera de las tres jornadas se celebrará este viernes con la inauguración a las 19.30 horas, seguida de un pasacalles y la actuación, a las ocho, de ‘Los Tavernícolas’ y ‘De kanfurnada’, hasta las diez y media de la noche.

El patrón mayor de la Cofradía de Pescadores y Mariscadores de Ferrol presentando la nueva edición

La cuarta edición de la Festa do Marisco supondrá una “nueva etapa” para el evento gastronómico

Más información

Aunque el epicentro del certamen estará en la taberna de Curuxeiras –el entorno de la Ranita–, las actuaciones se extenderán por toda la ciudad. Desde el viernes a las 18:00 llegando al Cruceiro de Canido y al barrio de Ferrol Vello.

El programa se complementa con talleres, foliadas y degustaciones de la Festa del Marisco de la Cofradía de pescadores de Ferrol.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El primer concierto divulgativo corrió a cargo de Ferrabosco, un "consort" de violas da gamba y soprano especializado en música del Barroco y Renacimiento

Un nuevo formato musical une concierto y entrevista divulgativa en el teatro Jofre
Rita Tojeiro Ces
El edil de Obras e Servizos explicó que las entradas de pluviales se recortan tras el aglomerado

El Concello responde a las críticas del PSOE sobre el proyecto de pavimentación en A Graña
J Guzmán
Momento de la reunión celebrada ayer en la Delegación ferrolana

Aneiros traslada a la Asociación de Consumidores de Galicia el apoyo de la Xunta sobre la AP-9
Redacción
Momento del encuentro celebrado esta mañana con la directiva de la AVV de Serantes

Las obras de una nueva fase de las aceras de Serantes saldrán a licitación por 356.000 euros
J Guzmán