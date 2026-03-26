Las obras de una nueva fase de las aceras de Serantes saldrán a licitación por 356.000 euros

Momento del encuentro celebrado esta mañana con la directiva de la AVV de Serantes Cedida

La agenda consistorial ligada al plan de barrios, el programa municipal de mantenimiento de la ciudad y sus parroquias, tuvo hoy cita doble con sendos encuentros con las AVV de Serantes y de Mandiá. Fueron reuniones marcadas, entre otros asuntos, por las futuras actuaciones que el Concello realizará en las respectivas zonas, así como las labores de conservación realizadas durante las últimas semanas en cada una.

En el caso de Serantes, el alcalde, José Manuel Rey –que siguiendo la costumbre acudió acompañado del concejal de Obras e Servizos, José Tomé– trasladó a la directiva que de forma inminente se licitará la segunda fase de la construcción de aceras en el camino de A Igrexa, que conecta el cementerio con la avenida de Grandal.

En este sentido, el regidor recordó que se trata de una antigua demanda vecinal “xustificada polos problemas de circulación e seguridade viaria que se producen durante a celebración de actos relixiosos de elevada concorrencia”. La actuación, presupuestada en 356.952 euros, dará continuidad estética y práctica a la anterior, con aceras de hormigón de 15 centímetros de grosor y baldosas pododáctiles siguiendo la normativa de accesibilidad.

También en esta parroquia, el alcalde avanzó la próxima licitación de las obras de reforma de la pista polideportiva por 135.000 euros. En este caso, se procederá a la reposición del firme, el retranqueo del murete exterior para dotarlo de una zona de seguridad y la formación de gradas, entre otras labores.

El alcalde y el edil de Obras e Servizos con los representantes de Mandiá Cedida

En Mandiá, por otra parte, Rey Varela trasladó a los representantes vecinales que el Concello comenzará próximamente la redacción del proyecto de la pista polideportiva cubierta, de cara a su puesta en funcionamiento el próximo 2027. Tal y como se informó en su momento, las instalaciones se ubicarán en el área de Bustelo, junto a la carretera DP-3602, y supondrá no solo la creación de este equipamiento, sino también el desarrollo de una zona verde de ocio y esparcimiento de más de 1.700 metros cuadrados.

Mantenimiento

En cuanto a las actuaciones englobadas en el plan de barrios, en Serantes destacan las labores de conservación de parques y jardines, donde se segaron y desbrozaron más de 11.000 metros cuadrados de superficie o los 14.200 en los que se realizaron trabajos de mantenimiento y chapeo. En Mandiá, por otro lado, estos trabajos se centraron principalmente en el entorno del local social y el atrio de la iglesia parroquial, que suman 2.639 metros cuadrados.