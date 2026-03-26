La tradición de las palmas y las estampitas que no puede faltar en Ferrol

Florista del Castillo palmas Jorge Meis

Con el olor del incienso ya en el ambiente y el sonido de los tambores retumbando en los oídos, el Domingo de Ramos ya se vislumbra en Ferrol y los cofrades ultiman los detalles que les permitan salir en procesión con todo lo necesario. Los patios de luces ven los hábitos secando en los tendales y el comercio local despacha algunos de los complementos básicos para los ‘capuchones’: las estampitas, los caramelos, las palmas y los ramos.

Dos de los establecimientos decanos de la ciudad naval, Imprenta Paramés y La Florista del Castillo, registran en las vísperas un repunte importante de clientela y las colas se suceden en las horas puntas. En el primero, ubicado en la calle Gravina y con una trayectoria centenaria, la joven María Pita realiza sus prácticas del ciclo de Preimpresión del IES Leixa a sus 17 años.

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“Últimamente está siendo muy ajetreado porque viene gente pidiendo de todo: desde estampas a ‘lanyards’ —cordones para portar el móvil— o tazas, pero sobre todo están triunfando los ‘mini capuchones’”, explica. Se trata de figuritas impresas en 3D que reproducen algunos de los tercios de la Cofradía de Dolores, como San Juan, la Esperanza o la Verónica, y que son la gran novedad de este año en Paramés y los hay de dos tamaños diferentes con la idea de que los cofrades los repartan cuando vean a alguien conocido.

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Tampoco faltan bolsas de caramelos y otro tipo de ‘merchandising’ con motivos de la Semana Santa, como las mencionadas tazas o los portamóviles, pero también vasos de plástico o chapas. No obstante, si hay algo que no pasa de moda son las estampitas, que las hay de todas las hermandades e incluso “neutrales”, con estampación de fotografías en color y de dibujos en blanco y negro. Se venden en paquetes de cien y las primeras cuestan dos euros mientras que las segundas están a uno.

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Otro elemento que se ha hecho indispensable en los últimos años son los cuños, que pueden ser manuales o automáticos, y que evitan que al ‘capuchón’ se le canse la mano al tener que escribir en cada uno de los recordatorios su nombre para que sus destinatarios sepan quién está detrás del capuz que les ha brindado un detalle al verlos en la procesión.

Palmas y ramos

Raquel Pillado es la tercera generación al frente de la mítica floristería de Catabois y recuerda cómo su abuela ya vendía las palmas trenzadas por ella misma y los ramos cuando tenía su primer puesto en el exterior del mercado central de Ferrol. Ahora, explica, las creaciones le llegan ya elaboradas desde Valencia, pero es una tradición que no se ha perdido.

“Normalmente los niños prefieren las largas, las llamadas de ‘punta de pluma’, mientras que las niñas se decantan por las repujadas”, incide, ahondando en que quienes salen en procesión también se llevan del primer tipo. A los adultos les convencen más los ramos de olivo o laurel, o los que combinan ambas, pero también crece la tendencia de la “palma de solapa”, de pequeño tamaño y pensada para prenderse en la ropa.

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No obstante, no es esta la única relación de la florista con la Pasión ferrolana porque su abuela ya había arreglado algún trono para las Angustias, pero después su padre, Raúl, y ella misma desde hace casi 20 años, se encarga del exorno floral de todos los pasos. “Empiezo el Sábado de Pasión y no acabo hasta el Sábado Santo”, resume.