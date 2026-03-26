La ejecución presupuestaria y las cuentas de Emafesa marcan el tono de una tensa sesión plenaria

Momento de la sesión plenaria celebrada esta tarde en el palacio consistorial Daniel Alexandre

El palacio consistorial de Ferrol acogió esta la tarde el pleno ordinario del mes de marzo, una sesión fuertemente marcada por la situación económica del Concello. Así, el encuentro arrancó abordando, de forma conjunta, la ejecución presupuestaria del último trimestre de 2025 y la liquidación de las cuentas de dicho ejercicio.

Por parte del gobierno local, la concejala de Facenda, Susana Sanjurjo, defendió que Ferrol era la ciudad de Galicia con mayor nivel de inversión y que, desde el inicio del mandato, se habían impulsado los presupuestos más elevados de la historia de la ciudad. Asimismo, la edila señaló que lo que más había crecido eran las inversiones y el gasto corriente, las primeras porque “bebían” de los anexos de cuentas anteriores y los segundos por la regularización de servicios que estaban sin contrato.

La oposición, por su parte, afeó al gobierno local el bajo nivel de ejecución de las cuentas, señalando que tan solo se habían empleado, a nivel general, el 54% de los fondos disponibles –incluidos los pagos a empleados y proveedores de servicios–. Asimismo, los grupos socialista, nacionalista y de Ferrol en Común recordaron al ejecutivo que su política de austeridad ha derivado en un incumplimiento de la regla de gasto y la normativa de estabilidad presupuestaria, lo que supondrá tener que poner en marcha un plan financiero que afectará a las prestaciones de la ciudadanía.

El siguiente punto de fricción entre el gobierno y la oposición fue la liquidación de cuentas del servicio de depuración a Narón en base a la sentencia del Tribunal de Instancia de Ferrol. En este caso, el ejecutivo local puso en valor las políticas aplicadas para sanear las cuentas de la empresa mixta de aguas, recordando que a día de hoy ya es en un 93% de titularidad pública, que se negoció un nuevo contrato eléctrico y que se preservaron todos los empleos existentes.

El resto de grupos, no obstante, criticaron duramente el funcionamiento de Emafesa y señalaron que los problemas que acarrea son consecuencia directa del anterior mandato del Partido Popular. Así, además de recordar que la mencionada sentencia no es firme y se puede recurrir –los portavoces Jorge Suárez y Ángel Mato insistieron en que se debe cobrar según el consumo–, también insistieron en que se está manteniendo un modelo “insostible” que ya ha derivado en un incremento medio del 40% en la tasa del agua. Por último, afearon al gobierno que votase en contra de las cuentas de la sociedad durante su tiempo en la oposición para luego sacarlas adelante.

En cualquier caso, la propuesta quedó aprobada por 20 votos a favor y cinco abstenciones.

Mociones

En el apartado de propuestas, el primer tema que se abordó, de manos del grupo municipal socialista, fue el de las inundaciones que se producen en días de fuertes lluvias en las calles Igrexa y Magdalena. Esta moción, que logró el apoyo unánime de la corporación, buscaba instar al gobierno a realizar un estudio técnico sobre la situación de cara a aportar soluciones este mismo ejercicio. Así, si bien hubo algún encontronazo entre los grupos, finalmente desde el Concello se mostraron de acuerdo en la necesidad de impulsar medidas para su arreglo.

Menos suerte corrió el siguiente punto del día, una propuesta de Vía Galega llevada a pleno por el BNG para la colocación de una bandera autonómica en la plaza do Himno Galego. A este respecto, todas las formaciones, incluida la popular, coincidieron en el carácter unitario de este símbolo, señalando que no era una iniciativa con colores políticos. No obstante, la moción fue rechazada con los votos del ejecutivo ferrolano al considerar que debía haber un diálogo público y un estudio sobre su localización más idónea –si bien los nacionalistas estaban abiertos a localizaciones alternativas–.

Asimismo, también generó importantes fricciones la siguiente propuesta de la sesión, promovida por Ferrol en Común, relativa a la “privatización encuberta” del servicio municipal de grúa. A este respecto, la oposición en bloque criticó la falta de información relativa a esta prestación desde hace años –enumerando el PSOE las veces que se había preguntado en comisión desde 2024– y la reducción en los conductores de la nueva RPT. El Consistorio, por su parte, consideró la moción de carácter partidista y que solo buscaba hacer “ruido político”, defendiendo su gestión. De este modo, el texto quedó rechazado con los votos populares.