En busca del pecio de la ‘Ragazzona’ y del patrimonio subacuático del golfo Ártabro

Equipo interinstitucional que trabaja en el proyecto Policía Nacional adscrita a Galicia

En la ensenada de Cariño, en la ría de Ferrol, se documentó en 1990 la existencia de restos arqueológicos subacuáticos. La zona se vincula históricamente al naufragio de ‘La Ragazzona’, un navío que formó parte de la Armada de Felipe II, conocida como la ‘Armada Invencible’, y que se hundió en diciembre de 1588. Este mes de marzo, un operativo conjunto formado por la Xunta de Galicia, la Armada y la Policía Nacional adscrita a Galicia lleva a cabo prospecciones en los fondos del Golfo Ártabro. La finalidad de esta intervención es localizar, documentar y georreferenciar este y otros yacimientos para sentar las bases de su protección jurídica, priorizando su conservación en el lecho marino frente al riesgo de expolio.

Los trabajos que se desarrollan en aguas ferrolanas forman parte de un programa de actuación más amplio. En este sentido, Cristóbal Nodar, el arqueólogo responsable de dirigir la intervención, explica que el proyecto “es iniciativa de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural”, y que las tareas se realizarán en “diez puntos concretos donde hay referencias orales o de hallazgos de restos arqueológicos subacuáticos. Se trata de bucear en ellos y localizar esas referencias. Con el objetivo, sobre todo, de geolocalizarlas bien”, expone el experto, que incide en que, en el caso de la ensenada de Cariño, el proyecto parte de investigaciones previas realizadas por su homólogo Miguel San Claudio, que analizó los documentos de la época para acotar dónde y cómo se produjo el naufragio y el posterior desmantelamiento de la nave. “La Xunta nos dio un polígono definido por cuatro coordenadas UTM”, detalla el director de los trabajos. “En ese ámbito, hacemos una prospección visual con buceadores, con ayuda también de detector de metales, entre los dos y los siete metros de profundidad”.

Tres de los buzos que participaron en la prospección Policía Nacional adscrita a Galicia

En este operativo participan arqueólogos, efectivos de la Unidad de Buceo de la Armada (Ubufer), con base en A Graña, y agentes del Grupo Operativo de Actividades Subacuáticas (GOAS) de la Policía Autonómica, además del apoyo logístico del servicio de Guardacostas. Nodar expone que el área de estudio se prospecta dividiendo el fondo en calles longitudinales, de manera que los buzos, en parejas, realizan barridos siguiendo rumbos paralelos.

Inclemencias

La planificación de estas tareas subacuáticas se topa de bruces, en ocasiones, con las condiciones meteorológicas. “Llevamos intentando ir a zonas que, a veces, no podemos porque hay un mar de fondo que no baja de los dos metros, y al ser áreas tan cercanas a la costa, te afecta mucho”, confiesa el experto.

A esta dificultad se le suma la falta de visibilidad provocada por los sedimentos en suspensión, un factor limitante que les obligará a repetir inmersiones en la zona de Cariño para obtener un mejor registro audiovisual.

Investigaciones previas

Cabe señalar que esta no es la primera vez que la ensenada ferrolana es objeto de estudio. Además de la investigación de los 90 –dirigida por el actual alcalde de Valdoviño, Alberto González–, en 2013, un equipo de la Universidade de Santiago de Compostela liderado por el arqueólogo David Fernández Abella llevó a cabo una campaña similar a la que se acomete en la actualidad. En aquella ocasión, los expertos tuvieron que hacer frente a densos bosques de laminarias, un tipo de alga que cubría más de una hectárea del fondo y que dificultaba la visión.

Elementos encontrados en la investigación realizada en 2013, bajo la dirección de David Fernández Abella D.F.A.

En dicho proyecto se localizaron y mapearon siete cañones de hierro colado y un ancla de pequeñas dimensiones, todos fuertemente concrecionados al fondo. Sin embargo, no se hallaron restos de madera ni cerámicas. Las evidencias de daños intencionados llevaron a los investigadores a concluir que el yacimiento había sufrido un intenso y sistemático expolio desde que se tuviera la primera noticia de su descubrimiento en 1990. Además, el equipo de Abella planteó dudas sobre la identidad del pecio: la falta de artillería de bronce y la morfología de las piezas de hierro sugerían que los restos podrían pertenecer a un naufragio del siglo XVII, aunque uno de los cañones, un posible Saker inglés, sí encajaba en la cronología de la ‘Armada Invencible’.

Sobre la dificultad de determinar en estas inmersiones la procedencia de los restos, Nodar remarca que “se detectan una serie de anomalías, pero debajo del agua no es como en tierra. A veces no tienes claro hasta que lo analizas bien o incluso puedes necesitar otro tipo de intervención concreta, porque esto es prospección al final”, expone el experto.

Elementos encontrados en la investigación realizada en 2013, bajo la dirección de David Fernández Abella D.F.A.

Los investigadores disponen en la actualidad de tecnologías más avanzadas que en el anterior proyecto. “La propia Dirección Xeral nos marca como uno de los requisitos del pliego el uso de GPS subacuático. Va en una carcasa estanca y lleva la antena en una boya en superficie”, explica el arqueólogo. “Con él, la ventaja que tienes con respecto a los métodos que utilizábamos antes es que ganas en precisión y en rapidez también”, añade.

En cuanto al registro gráfico, Nodar explica que “ya no dibujamos debajo del agua. Tomamos una cantidad de fotos suficientes para garantizar el solape entre ellas y con un software hacemos la reconstrucción 3D de esa pieza. Una vez la tienes con fotogrametría y escalada, tienes muchísima más precisión”.

Desafío a Inglaterra

Estos esfuerzos arqueológicos por localizar los restos de ‘La Ragazzona’ cobran relevancia al revisar la importancia del navío, “indisoluble a uno de los grandes acontecimientos bélicos de la Edad moderna”, expuso Fernández Abella en su investigación publicada en 2014, en relación al barco de la flota que Felipe II mandó a invadir Inglaterra con el objetivo de derrocar a Isabel I. La nave estaba capitaneada por el marino vasco Martín de Bertendona y pilotada por el maestre Santo Corzo.

Respecto al lugar de construcción de esta embarcación que capitaneaba una de las nueve escuadras de la Armada, la de Levante, el historiador José Luis Casado Soto apunta que podría ser de origen adriático –veneciano o raguseo–. Se trataba de uno de los grandes barcos mercantes que navegaba y comerciaba con todo tipo de géneros, propiedad del mercader internacional de Venezia Giacomo Ragazzoni, antes de ser embargada por Felipe II para integrarla en la ‘Gran Armada’. Disponía de un porte superior a las 1.000 toneladas y contaba con casi 40 metros de eslora. Esta partió del puerto de Lisboa entre el 28 y el 30 de mayo de 1588 con 130 buques de todo tipo: “20 galegones de Portugal y Castilla, 45 naos o mercantes armados, 25 urcas del atlántico Norte, cuatro galeazas, cuatro galeras y 33 unidades ligeras”, recoge en su investigación Fernández Abella, añadiendo que, entre todas estas embarcaciones, portaban “2.431 piezas de artillería, 1.497 de bronce y 934 de hierro colado”. A bordo de ‘La Regazzona’ viajaban más de 400 personas, con más de 30 cañones de bronce.

Canal de la Mancha

Tras diversas batallas en las costas británicas en las que ‘La Regazzona’ resistió múltiples duelos de artillería como el del navío inglés ‘Vanguard’, que llegó a disparar 500 proyectiles contra el grupo de naves españolas, y ante la imposibilidad de invadir Inglaterra, la nave bordeó Escocia e Irlanda para llegar, muy dañada y después de haberse separado del resto –por no poder seguir el ritmo–, a la ría de Muros en octubre de 1588, en donde permaneció hasta que “ante la insistencia del rey y gobernador de Galicia –el Marqués de Cerralbo–, Bertendona salga contra su voluntad el 3 de diciembre, rumbo al puerto de A Coruña”, recogió Fernández Abella, en donde estaba prevista su reparación.

Ría de Ferrol en un manuscrito inglés de 1589 Biblioteca del Congreso

Sin embargo, un temporal a la altura de Muxía puso al navío en más dificultades, perdiendo dos anclas a su paso por las islas Sisargas. Sin gobierno, ‘La Ragazzona’ fue arrastrada hasta la boca de la ría de Ferrol, en donde fondeó con un ancla de batel –la única que le quedaba– y terminó por hundirse. Durante semanas se trató de reflotar la embarcación y, ante la imposibilidad de lograrlo, “se rescatará todo lo posible de los pertrechos y la artillería de la nave y se llevarán a A Coruña”.

De hecho, los cañones de esta embarcación fueron colocados en el castillo de San Antón, y ayudaron a impedir que la flota enemiga –la Contraarmada de Drake y Norris– asaltasen la ciudad herculina por ese punto.

Más intervenciones

Además de las prospecciones realizadas recientemente en la ensenada de Cariño, la campaña arqueológica impulsada por la Xunta se llevará a cabo en otros puntos de las rías de A Coruña, Betanzos y Ares. A este respecto, el arqueólogo Cristóbal Nodar explica que se trata de intervenciones de diversa índole. “Algunas son una poligonal en donde tienes que prospectar para ver si encuentras el pecio, como en el caso de ‘La Ragazzona’ o en el área de Boi de Canto, en Oleiros, en donde está ‘El gallego’. Y después hay otros lugares, como Punta Torrella, en Sada, donde sabemos que hay un cañón que se tiró desde una batería costera; o en la zona de Bens, hacia Arteixo, donde están los restos de un ancla”.

Además, el experto incide en que, en el caso de hallarse nuevas evidencias, “salvo que estén en riesgo de expolio o afección, la Convención de la Unesco en el 2000 marca que lo lógico es dejar el elemento en el medio en el que se conserva, debajo del agua”, asevera Nodar