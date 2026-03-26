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Novedad musical

Empieza el mini ciclo de la Filarmónica Ferrolana que da a conocer la música barroca con una entrevista-concierto en el Jofre

Ferrabosco, una agrupación especializada en la divulgación de la música antigua, estrenará la serie este mismo jueves 26

Redacción
26/03/2026 12:45
Ferrabosco es una agrupación especializada en la divulgación de la música antigua, concretamente del Barroco y Renacimiento
Ferrabosco es una agrupación especializada en la divulgación de la música antigua, concretamente del Barroco y Renacimiento
Verónica Carreño Naranjo
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La Sociedad Filarmónica Ferrolana organiza este mismo jueves 26, a las 20.30 horas en el Jofre, un concierto especial de la mano de Ferrabosco, un “consort” de violas que, para aquel que no conozca su significado, resultará de especial interés gracias a la entrevista previa que se realizará sobre el escenario a sus integrantes.

Se trata de un formato divulgativo novedoso al que se dará continuidad con un segundo concierto, a cargo de Favola d’Argo, y que se caracteriza por empezar realizando una entrevista a los músicos sobre el escenario.

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