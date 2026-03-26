El PSOE pide que el servicio de bus lanzadera de A Malata al centro de Ferrol funcione todo el año

Bus lanzadera de una edición anterior Jorge Meis

El grupo municipal del PSdeG-PSOE pide al gobierno local que el servicio de bus lanzadera entre A Malata y el centro, una alternativa que se ha puesto en marcha en varias ocasiones y que lo volverá a hacer durante la Semana Santa, funcione de manera permanente durante todo el año.

El concejal Julián Reina instó de este modo al ejecutivo de Rey Varela a dar “un paso definitivo na modernización da mobilidade da cidade”. Para ello, explica, será necesario que esta “línea” se incorpore a la concesión del transporte urbano.

El edil socialista, que fue responsable de Urbanismo en el anterior mandato, recuerda que entonces, en concreto en abril de 2022, se activó un proyecto piloto durante la celebración de la Pascua que demostró, dijo ayer, “que a cidadanía está disposta a usar alternativas se son eficaces”. “Foi un éxito rotundo”, añadió, “que non debeu ser o teito, senón o chan sobre o que construír un Ferrol máis habitable”, así que, continúa, “o que naceu como unha solución de vangarda non pode quedar conxelado como un simple recurso de emerxencia para festivos”.

"Aparcadoiro disuasorio"

El PSOE considera que los 13.000 euros que el gobierno local invertirá en esta lanzadera son “gastos sen percorrido” y subraya que su propuesta “vai moito máis aló”. En esa línea, reitera que debe funcionar los 365 días del año para que A Malata cumpla “a súa función de aparcadoiro disuasorio, permitindo que traballadores e visitantes deixen o coche na periferia”.

Además, apunta que una línea permanente “reduciría drasticamente a presión de tráfico no casco histórico e en barrios como A Magdalena ou Ferrol Vello, mellorando a fluidez do tráfico e a calidade do aire”.

Para lograrlo, el PSOE quiere que el servicio se incluya formalmente en el contrato de transporte urbano para “garantir frecuencias estables, prezos integrados e unha planificación profesional que un contrato menor de parche non pode ofrecer”.

Reina cree que el ejecutivo del PP “amosa unha falta de valentía política” y señala que “a utilidade da lanzadeira non está en dúbida; o que si o está é a capacidade deste goberno para xestionar o Ferrol do futuro”. Además, señala que “non podemos pretender que a xente deixe o coche estacionado na Malata se o bus só pasa en Semana Santa”, por lo que cree que ya ha llegado el momento “de pasar do parche á solución definitiva para facer de Ferrol unha cidade máis cómoda e moderna”.