El personal del Souto de Leixa de Ferrol reclama mejoras en el centro

Concentraciónpor mejoras en el Souto de Leixa Martín Barreiro

La Plataforma en defensa de los derechos de las personas residentes en el Souto de Leixa convocó este jueves una concentración ante el edificio de la Xunta de Galicia reclamando la mejora de las infraestructuras del centro, que contó también con el apoyo de fuerzas políticas como el PSdeG-PSOE y el BNG.

El grupo parlamentario socialista denunció la situación del centro ocupacional Souto de Leixa, que sigue haciendo frente a numerosos servicios averiados desde hace tiempo.

El diputado Aitor Bouza reclamó a la Xunta que se tomen medidas urgentes, indicando que “non imos quedar calados, levaremos esta situación ao Parlamento de Galicia para que, de maneira inmediata, o goberno de Rueda tome medidas extraordinarias e urxentes, para que os usuarios e usuarias, así como os traballadores do centro, non teñan que padecer as inclemencias que están pasando”.

Por su parte, desde el BNG recordaron que después de un año de gestión por parte de la nueva adjudicataria para el gobierno del centro, son muchas los defectos que siguen sin resolverse. Aluden así a la falta de personal, que se evidencia en falta de medios para la prestación de cuidados básicos, o al estado de las infraestructuras, apuntando que las filtraciones y goteras son abundantes en diferentes pabellones, además del mal estado de las tuberías, ascensor sin funcionamiento, falta de camas articuladas, o de grúa para acceder al vaso terapéutico.

Los asistentes al acto de ayer reclaman, entre otras cuestiones, inversiones que den solución a las necesidades estructurales del edificio, activación de protocolos, formación al personal y cambios en la organización interna que permitan reducir los problemas de conducta y las agresiones, valoración objetiva de las necesidades reales de apoyo de las personas residentes o modificación de las ratios de personal para garantizar la calidad y la dignidad en los servicios que se prestan.