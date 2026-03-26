El personal civil de Defensa se concentra en Ferrol para pedir la equiparación con el militar en las subidas retributivas

Concentración del personal civil de Defensa Jorge Meis

El personal civil de Defensa se ha concentrado nuevamente ayer ante la puerta del Arsenal para reclamar un aumento salarial consolidado que equipare sus condiciones a las de los militares.

Los sindicatos CIG y USO coincidieron en denunciar “un agravio comparativo” en las últimas subidas retributivas.

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Mientras los militares recibieron en 2025 un incremento de 2.800 euros brutos anuales consolidados por real decreto, al personal civil se le otorgó una gratificación de 2.400 euros aplicable únicamente para ese año sin carácter consolidable, según explica Carlos García Seoane, delegado de la CIG, que avanza que su sindicato llevará la reivindicación a la mesa general de negociación de la Administración General del Estado en abril.

Los representantes sindicales insistieron en que la solución pasa por la implicación del Ministerio de Hacienda y Función Pública para modificar las relaciones de puestos de trabajo y consolidar las mejoras salariales.