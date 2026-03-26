El Concello responde a las críticas del PSOE sobre el proyecto de pavimentación en A Graña

El edil de Obras e Servizos explicó que las entradas de pluviales se recortan tras el aglomerado Jorge Meis

El gobierno local de Ferrol afeó esta mañana al grupo municipal socialista sus críticas respecto al proyecto de pavimentación de la calle Real Baixa, en la parroquia de A Graña, señalando que se trata de unas obras inacabadas y que siguen el modelo ya adoptado en Real Alta.

En este sentido, el concejal de Obras e Servizos, José Tomé, explicó que, al igual que sucede en esta última, el espacio que se deja entre la calzada y la acera es intencional, para permitir la canalización de agua en época de lluvias. “No es un defecto de trabajo, eso estaba previsto así”, asevera. De igual modo, sobre la denuncia de que la empresa había aglomerado sobre las rejillas de pluviales y las tapas de alcantarilla, el edil señaló que en todas las obras de pavimentación se opera así, extendiendo primero la capa de firme para, posteriormente, cortar aquellas secciones sobre estas tapas, que finalmente se elevan para que todo quede a la misma cota.