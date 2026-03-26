El chuletón de vaca madura por el que se pirran los madrileños está en el mercado de Ferrol

Elia y Eladio siempre tiene chuletones a la altura en el mercado Jorge Meis

José Ramón Pena Fouce, al frente de la carnicería Elia y Eladio del mercado central de Ferrol, se prepara para unos días de Semana Santa en los que la clientela se multiplica al otro lado del mostrador a sabiendas de que en su puesto siempre hay carne de primera calidad y que es el único que tiene, a diario, el apreciado chuletón de vaca madura.

“Este corte reina durante todo el año, pero es cierto que la gente que nos visita en estas fechas se lo lleva envasado al vacío a sus casas”, confirma el carnicero, explicando que se trata de una “carne más potente de sabor, con una maduración a la que aquí le damos un mes, y viene de un animal con más tiempo, más hecho, lo que consigue que sea espectacular”.

Junto a ella, en el género que maneja Pena destacan igualmente el entrecot, el solomillo y la croca que, recuerda, “es lo que en esta parte de Galicia llamábamos cola, pero ahora se usa más esa denominación”. Son todas piezas a las que se les saca mucho más partido cuanto menos se las manipule, incide el carnicero.

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“La forma de cocinar el chuletón es a la brasa, a la parrilla o en una sartén, como cualquier carne a la plancha. Lo único, hay que darle algo más de tiempo porque es más gordito; pero ojo, más vale quedarse cortos e ir pasándolo poco a poco a que se quede duro”, recuerda, enumerando que la vaca madura está a 39, el entrecot a 45, la ternera a 21,90 y la croca —“que es blandísima, se deshace en la boca, es muy rica”— a 19 euros.

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“Semana Santa es una época muy buena de ventas para mí porque la gente se quiere llevar carne de primera. Tanto durante su estancia, para comer aquí con la familia, como cuando se van a su lugar de origen”, asegura Pena, reiterando que la prepara lista para su traslado en las mejores condiciones de frescor, e informando de que únicamente cierran el Viernes Santo, el Domingo de Resurrección y el Lunes de Chamorro.