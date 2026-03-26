De maquillar a modelos de pasarela a hacer lo propio con las ferrolanas y ferrolanos

La experta en belleza facial Beatriz Fernández, de Argalleira Studio Jorge Meis

La ciudad cuenta desde hace semanas con una nueva propuesta pensada por y para el cuidado facial, situada en el número 140 de la calle María. Se trata de Argalleira Studio, la apuesta personal de Beatriz Fernández, una joven emprendedora de la urbe que, tras marcharse a Reino Unido a estudiar inglés, recaló después en Barcelona donde pasó muchos años dedicándose al mundo de la belleza para, recientemente, regresar a su hogar para impulsar un proyecto innovador basado en el culto a la salud de la piel, que bebe de la tradición coreana, la denominada ‘K Beauty’.

Las instalaciones ubicadas en la calle María 140 Jorge Meis

Beatriz es una fiel seguidora de este estilo de vida y de esa cultura asiática en concreto, habiendo viajado a Corea en más de una ocasión, por eso tiene claro que nada mejor que la cosmética que se realiza en este país. “El secreto de esas pieles tan hermosas que lucen sobre todo las mujeres coreanas se basa en que ellas empiezan desde muy temprano a cuidarse, a añadir rutinas faciales a mayores de la hidratación, que debe estar presente desde siempre”, indica. También señala que lo idóneo es que la piel del rostro empiece a tratarse con cremas más específicas a partir de los 23-25 años.

La cosmética coreana, muy presente en Argalleira Studio Jorge Meis

También explica esta profesional que en su centro de estética tiene un ‘corner’ dedicado a la cosmética coreana, ya que, como indica, “es muy buena y también resulta más económica que otras”. Así, añade que el éxito de las mismas radica en la gran demanda existente y en los numerosos estudios y tecnología que se emplea para obtener los mejores resultados en ese afán que tienen los coreanos por la salud en general y el cuidado del rostro en particular. Los productos más caros que vende en Argalleira rondan los 30 euros.

Un templo del 'K Beauty'' en el centro de Ferrol Jorge Meis

Maquilladora de pasarela

Durante los doce años que residió en Barcelona, Beatriz Fernández colaboró con importantes maquilladores de la ciudad condal, preparando a modelos de pasarela, También trabajó durante largo tiempo en la prestigiosa clínica Tufet de medicina y cirugía estética, donde adquirió grandes conocimientos en el ámbito de la belleza y armonización facial.

Esta experta maquilladora, que realizó estudios también de auxiliar de medicina estética, ya ha abierto la agenda de bodas para esta campaña, pudiendo preparar la piel de novios y novias para el gran día y realizar el mejor maquillaje para ella. También se desplaza los sábados al domicilio de la contrayente.

Los tratamientos en cabina son muy demandados Jorge Meis

Limpiezas, exfoliaciones, hidrataciones, diseños de mirada y hasta técnicas punteras como el ‘microneedling’ son algunas de las alternativas de cabina que ofrece Argalleira Studio.