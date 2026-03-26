Sociedad 

Conferencia sobre la geología marina de mano de la SGHN

El experto Ángel Enrique López ofrecerá una charla sobre fondos oceánicos gallegos que se celebrará en el auditorio del Museo de Historia Natural de Canido

Redacción
26/03/2026 14:38
Imagen de archivo de una charla en el Museo de la SGHN
Estas charlas cuentan con el respaldo económico de la Diputación
Daniel Alexandre
La Sociedade Galega de Historia Natural celebra este jueves una nueva conferencia titulada: "A xeoloxía mariña, unha exploración dos fondos océanicos de Galicia", a cargo del profesor y doctor en Geología Marina, Ángel Enrique López Pérez, de la Universidade de Vigo.

En la misma se dará a conocer el océano que se halla frente a la costa gallega, "un territorio pouco coñecido pero extraordinariamente complexo e diverso", como precisan los organizadores de la cita, al tiempo que añaden que "o seu relevo e materiais xeolóxicos non son uniformes, onde atopamos dende plataformas continentais ata canóns profundos, montes submarinos e cantís".

Esta diversidad, señalan, "non é accidental, xa que cada unha destas formas é o resultado de procesos xeolóxicos que actuaron durante millóns de anos. A interacción da tectónica, da erosión e da sedimentación modelou esta paisaxe submarina, deixando un rexistro natural da historia xeolóxica".

Explican desde la organización que explorar el fondo oceánico gallego no es solo un ejercicio académico. Su estudio tiene importantes implicaciones científicas, ambientales y sociales. Además, advierten que, desde un punto de vista científico, "axúdanos a comprender procesos xeolóxicos  fundamentais na evolución da marxe continental de Galicia". 

Asimismo, desde el punto de vista ambiental permite identificar hábitats marinos sensibles y ecosistemas que requieren protección, así como estudiar cambios climáticos del pasado.

En la charla se abordarán cuestiones como qué es la geología marina, cómo se lleva a cabo la exploración del fondo oceánico gallego mediante tecnologías diversas y cuales son los hallazgos más relevantes hasta la fecha. La sesión, abierta al público, dará comienzo a las 19.30 horas.

