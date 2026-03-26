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Ferrol

Aneiros traslada a la Asociación de Consumidores de Galicia el apoyo de la Xunta sobre la AP-9

La delegada territorial recordó que el debate en el Congreso se ha retrasado hasta en 45 ocasiones

Redacción
26/03/2026 23:04
Momento de la reunión celebrada ayer en la Delegación ferrolana
Momento de la reunión celebrada ayer en la Delegación ferrolana
Jorge Meis
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La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, trasladó esta mañana a la representación de la Asociación de Consumidores de Galicia el apoyo de la administración autonómica a su reivindicación en favor de la gratuidad de la autopista AP-9.

Así lo manifestó durante un encuentro de trabajo celebrado en la ciudad naval con la presidenta de la entidad, Rocío Arnoso Moure, y su secretario general, Miguel López Crespo. La cita, como detalló posteriormente la Delegación, tenía como objetivo el conocer de primera mano las principales vías de trabajo e inquietudes de la asociación de representación de los consumidores, entre ellas lo relativo a la situación del mencionado vial.

De este modo, Aneiros Barros recordó que el Parlamento de Galicia aprobó en su momento por unanimidad la transferencia, rescate y posterior gratuidad de la autopista, lamentando que el debate de la propuesta en el Congreso de los Diputados ha sido atrasado hasta en 45 ocasiones. En este sentido, la delegada insistió en que la Xunta apoyará “todas as accións conxuntas que se impulsen desde os colectivos de consumidores, o sector do transporte, o tecido empresarial e o conxunto da sociedade civil galega”.

Por último, la responsable autonómica volvió a exigir “unha solución definitiva”, reivindicando que se acabe “cunha situación gravosa que nos afecta a todos os galegos”.

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