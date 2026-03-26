Alergoloxía del CHUF se acredita para la docencia residente

En la foto, una ppromoción de residentes que se despedía en el CHUF

El Área Sanitaria de Ferrol ha logrado una nueva acreditación para la docencia. El Servicio de Alergoloxía del CHUF fue acreditado para la formación de residentes.

Esta circunscripción tiene amplia trayectoria en este campo y cuenta con acreditación docente desde el año 1978. Son, con esta nueva, un total de 27 las especialidades ya incluidas para la docencia en la actualidad.

Desde el año 1978 se dispone de acreditación docente en el complejo hospitalario ferrolano

Según indicó la responsable del referido servicio, Mónica Castro Murga, “contar cun residente sempre é un incentivo para aprender e mellorar”.

Para recibir la acreditación se tienen en cuenta diferentes aspectos clínicos de hospitalización, consultas, o pruebas; y, también los recursos destinados a la docencia, formación continuada, publicaciones y proyectos de investigación. Explica Mónica Castro que entre los puntos fuertes destaca que “realiza todas as prestacións da carteira de servizos da especialidade, contando con numerosas vantaxes en relación con outros hospitais de Galicia”.

Una de las más destacables y que, como señala, en principio podría parecer un obstáculo, “é a propia dimensión da Área Sanitaria, que facilita unha contorna máis humana, tan imprescindible nestes tempos”. Además, añade, “isto xera unhas relacións multidisciplinares especialmente favorables para a aprendizaxe, tanto con Atención Primaria, cuxa comunicación é esencial nesta especialidade, como con outras de ámbito hospitalario como Oncoloxía, Anestesia, ou Farmacia, entre outras”.

Indica además esta profesional del Área que la buena relación entre especialidades facilita mucho el trabajo a todo el mundo, “pero sobre todo ao paciente, xa que implica unha abordarxe integral do mesmo, e pon de relevo o traballo en equipo”. La facultativa explica además que “partimos dunha dotación notable en canto ao noso equipo humano, dispoñendo no momento actual de cinco especialistas de Alergoloxía, seis enfermeiras e unha técnico de Coidados Axiliares”.

Actividad asistencial

Para hacerse una idea del volumen de actividad del servicio, en el pasado 2025 se atendieron unas 9.633 consultas externas en el Área Sanitaria de Ferrol. Además, durante ese período se realizaron unas 8.791 pruebas y desarrollaron 2.572 terapias.

En total el CHUF cuenta en la actualidad con 27 especialidades acreditadas y se suman ya 12 centros de salud para la docencia.

Por otra parte, esta reciente acreditación en alergología implicará que el próximo 2027 se recibirán residentes para formarse en esta área, pero no este 2026, dado que no es posible realizar la tramitación.

De hecho, este viernes, tendrá lugar en el salón de actos del Hospital Arquitecto Marcide la tradición jornada de puertas abiertas para que los futuros residentes puedan conocer las instalaciones sanitarias de Ferrol y comarca.