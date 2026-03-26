Actividad frenética de las cofradías de Ferrol en las vísperas de una Semana Santa que todos esperan que esquive la lluvia
Los más rezagados recogen sus hábitos y pagan las cuotas, al tiempo que los equipos de priostía sacan lustre a los enseres y aplacan los nervios con ilusión, cruzando dedos para que haga sol
A estas alturas de la Cuaresma, la petición que traslada cualquier cofrade al que se le pregunte es la de que “el tiempo acompañe”. Y parece, al menos por el momento, que esta Semana Santa 2026 va a librarse de la lluvia después de dos años en los que fueron muy pocas las procesiones que lograron esquivar el aguacero.
Ellos y ellas, no obstante, llevan prácticamente un año preparándose para este momento, con un incremento de actividad en las hermandades después de Navidad y el último acelerón en estas jornadas de vísperas que todos desean que se estiren para saborear con más intensidad su época favorita.
Ensayos
Las dotaciones de portadores empezaban a ensayar entre los meses de enero y febrero, aunque otras, como es el caso de las dos de la Cofradía de la Soledad, no pudieron hacerlo hasta empezado el mes de marzo por el engorro burocrático de los permisos municipales para sacar un trono en el exterior del pabellón de San Rosendo.
Con todo, las de la Santísima Virgen de la Esperanza de la Cofradía de Dolores sorprendían el pasado domingo al realizar su último contacto con el banzo antes de las procesiones en plena plaza de Amboage, como hace años.
Su mayordoma, Lola Castro Casares, explica que ellas comenzaron el 1 de febrero y tuvieron, además, una sesión con la banda Nuestro Padre Jesús Nazareno, que las acompaña en las cuatro estaciones de penitencia que realizan. Son 67 portadoras y hay lista de espera, con lo que el relevo está garantizado.
Hábitos y priostía
Ocurre lo mismo en la Cofradía de la Merced, donde hay gente deseando ponerse debajo de su paso, confirma el secretario de la hermandad, Javier González. Ellos y ellas —se trata de una dotación mixta— llevan preparándose desde mediados de enero en el pabellón del Tirso de Molina durante todos los fines de semana.
“Los dos últimos, además del Solidario —en el que recaudaron más de 600 kilos de alimentos para Balrial—, los hacemos en la calle y necesitamos cortarla, así que agradecemos la comprensión”, añade. Él, junto a su madre Rut y a Patricia, María José y Javichu no paran ni un momento en la Casa de Hermandad.
Si no están con el reparto de túnicas —en la Merced pueden comprar, alquilar o elegir un alquiler con derecho a compra—, están sacando lustre a la candelería de la Cautiva, poniendo faldones o lijando unos banzos. “A mí me gusta tener las cosas bajo control”, admite Javier, que este año asegura que “nervios no tengo, lo que tengo es mucha ilusión, mucha curiosidad por ver cómo lo vivo”, puesto que no podrá portar y tendrá que ir en filas, un papel muy diferente. Con todo, dice que se conformaría “con que podamos salir con ‘el Humilde’, que tiene que ver el Casino de una vez, la calle Real, que no ha llegado el pobre”.
Nuevas altas
Y en Esteiro, en el ‘búnker’ de la Cofradía de las Angustias, Manu Lagoa, Raúl Santamaría y Natalia Sedes atienden a los cofrades que llegan a por los últimos hábitos. También hacen capirotes de cartón a medida y en los días anteriores han limpiado ya todos los enseres y estandartes, además de recoger unas 20 altas nuevas, explican.
Al lado, en el santuario, Nuestra Señora de los Desamparados ya espera al Miércoles Santo preparada con su nueva diadema y el camerín de la titular está vacío. “Rosi, Fina y Susana están empezando a vestirla”, confirman con tristeza al recordar a Félix Yusta, el “eterno vestidor” que desde el pasado septiembre supervisa las tareas desde el cielo: “Todos lo vamos a echar mucho de menos”, concluyen.