Un 'Oscar' muy ferrolano para el alumnado de Medicina que realiza sus prácticas en el CHUF

Los alumnos entregando su galardón al personal de la Unidade de Docencia ASF

“Si te quieres divertir, operando con Ramón, solo tienes que pedir un rotatorio en Ferrol”. Es el estribillo del videoclip o corto que grabaron los alumnos de sexto curso de Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela que realizan sus prácticas en el Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF).

Yolanda Díez, Marta Fernández, Marta Guillén, Uxía López, Cristina Rodríguez, Patricia López y Carlos Cortizas son los futuros médicos que realizaron este trabajo que se puede ver en el canal de YouTube, un montaje a modo de videoclip que se presentó a una gala que organiza la Facultad de Medicina de la Universidad compostelana, que suelen hacer coincidir con la entrega de los Oscar de Hollywood.

En este evento toman parte estudiantes que completan su formación en las diferentes áreas sanitarias gallegas, compitiendo entre ellas como vienen haciendo cada año.

Uno de los divertidos momentos del corto ASF

En el vídeo, que se puede ver en las redes sociales del Área Sanitaria local, se les ve “operando” con el juego ‘Opera’, bailando y hasta haciendo piruetas. Mención aparte merece la letra de canción, que se basa en el tema ‘Nuevayol’, de Bad Bunny, en la que se destacan las bondades de esta área sanitaria.

El galardón en cuestión les fue entregado este miércoles por parte del alumnado a algunos de los integrantes de la Unidade de Docencia del CHUF, en agradecimiento por la colaboración y el trato recibido. Entre ellos se encontraba el jefe de estudios de la unidad, Ramón López de los Reyes, uno de los actores del particular corto que ha resultado premiado en esta particular gala médica de los Óscars de la USC.

López agradeció al equipo rotatorio "termos escollido, e ser tan bos alumnos e profesionais. Podemos estar orgullosos de contar con xeracións coma estas que serán os que nos tratarán no futuro, e farán unha asistencia de Óscar", aseveró.