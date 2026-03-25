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Ferrol

Los ingenieros industriales reconocen el trabajo de Intaf y de Daniel Iglesias Giao

El acto se celebró en el Campus Industrial

Redacción
25/03/2026 21:55
Daniel Iglesias premio Icoiig
Daniel Iglesias fue el galardonado
Cedida
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El trabajo de fin de máster de Daniel Iglesias Giao sobre un modelo de gestión de la producción de buques militares en bloques fue reconocido este miércoles por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Galicia –Icoiig– por su innovación, calidad técnica y aportación al desarrollo del sector, explica la entidad.

No fue la de Iglesias la única distinción que se dio en el transcurso del acto que se celebró en el salón de actos Concepción Arenal del Campus de Ferrol. Así, la empresa naronesa Intaf, de José Ramón Franco, también fue distinguida por su contribución a esta disciplina.

Además de los galardones, el Icoiig, con la colaboración de la Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol –EPEF–, incluyó en el programa la intervención del que es el ingeniero industrial colegiado más antiguo de Galicia, Javier Echevarría Franco, y celebró una mesa redonda que, con el título ‘Los inicios, la realidad y los restos de la ingeniería industrial’, implicó a profesionales como Julio César Díaz, Manuel Álvarez-Cienfuegos, María del Coral Souto, Cristina López y Adolfo Lamas.

El director de la EPEF, Vicente Díaz; el decano del colegio, Julio García Codornié; la concejala de Urbanismo, Blanca García; y la vicerrectora, Ana Ares, clausuraron el evento. 

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