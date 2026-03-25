Los estudiantes de la UDC y de la Sénior charlan en el Campus de Ferrol en una cita intergeneracional

El encuentro tendrá lugar en la Facultade de Humanidades e Documentación del Campus Industrial de Ferrol Jorge Meis

La Asociación de Alumnos y Exalumnos de la sede ferrolana de la Universidade Sénior organiza este mismo jueves 26, a las 18.00 en el aula magna de la Facultade de Humanidades e Documentación del Campus Industrial de Ferrol, una charla-coloquio intergeneracional entre alumnado del Campus y miembros de la entidad.

Esta iniciativa surge con el objetivo de “confrontar ideas, tender puentes y construir comunidad universitaria”. Moderará el encuentro la doctora Manuela del Pilar Santos, del grupo de investigación Persona-Ambiente de la UDC.