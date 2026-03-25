Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Las fotografías del concurso 'Puerto y Ciudad' pueden enviarse hasta el 10 de abril

Está dirigido a jóvenes entre los 12 y los 18 años

Redacción
25/03/2026 13:53
Golferroliños
'Golferroliños' ganó una de las ediciones anteriores
Sara Pulzoni Fresco
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Los jóvenes entre los 12 y los 18 años que quieran participar en la sexta edición del concurso de fotografía 'Puerto y Ciudad' pueden enviar sus imágenes desde este viernes, día 27 de marzo, hasta el 10 de abril. La Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao convoca este certamen de instantáneas inéditas de temática relacionada con el mar, las instalaciones y las actividades portuarias en la ría. El objetivo es acercar a los más pequeños la realidad del puerto.

Las personas que participen solo podrán hacerlo con una imagen en formato digital que deberá enviarse a la dirección de correo electrónico puertoyciudad@apfsc.es con la referencia 'VI Concurso de Fotografía Puerto y Ciudad' en el asunto, además de incluir en el texto datos como el título o el lema de la imagen, el nombre y los apellidos del autor o autora, edad y un número de teléfono de contacto. 

La organización repartirá tres premios: el primero será un pack de fotografía avanzada Canon EOS 2000D; y el segundo y tercero, un paquete creativo Canon EOS R100 Mirrorless. El jurado valorará especialmente la originalidad, la calidad técnica y la creatividad. Con los trabajos más destacados se montará una exposición en la Sala Curuxeiras.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

óscar médicos

Un 'Oscar' muy ferrolano para el alumnado de Medicina que realiza sus prácticas en el CHUF
Montse Fernández
Lero no solo pone la voz al proyecto sino que también diseña, graba, dirige y edita todo su particular universo visual

La Room cierra semana con el Rey de la Montaña extremeña Lero y la abre Zålomon Grass
Redacción
Golferroliños

Las fotografías del concurso 'Puerto y Ciudad' pueden enviarse hasta el 10 de abril
Redacción
La investigación conjunta comenzó en el mes de mayo del pasado 2025

Detenidos dos empresarios de Ferrol por delitos de estafa y contra los derechos de los trabajadores
Redacción