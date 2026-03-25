Las fotografías del concurso 'Puerto y Ciudad' pueden enviarse hasta el 10 de abril

'Golferroliños' ganó una de las ediciones anteriores Sara Pulzoni Fresco

Los jóvenes entre los 12 y los 18 años que quieran participar en la sexta edición del concurso de fotografía 'Puerto y Ciudad' pueden enviar sus imágenes desde este viernes, día 27 de marzo, hasta el 10 de abril. La Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao convoca este certamen de instantáneas inéditas de temática relacionada con el mar, las instalaciones y las actividades portuarias en la ría. El objetivo es acercar a los más pequeños la realidad del puerto.

Las personas que participen solo podrán hacerlo con una imagen en formato digital que deberá enviarse a la dirección de correo electrónico puertoyciudad@apfsc.es con la referencia 'VI Concurso de Fotografía Puerto y Ciudad' en el asunto, además de incluir en el texto datos como el título o el lema de la imagen, el nombre y los apellidos del autor o autora, edad y un número de teléfono de contacto.

La organización repartirá tres premios: el primero será un pack de fotografía avanzada Canon EOS 2000D; y el segundo y tercero, un paquete creativo Canon EOS R100 Mirrorless. El jurado valorará especialmente la originalidad, la calidad técnica y la creatividad. Con los trabajos más destacados se montará una exposición en la Sala Curuxeiras.