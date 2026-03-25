La Room cierra semana con el Rey de la Montaña extremeña Lero y la abre Zålomon Grass

Lero no solo pone la voz al proyecto sino que también diseña, graba, dirige y edita todo su particular universo visual Cedida

Este fin de semana en La Room parece pensado para casi todos los gustos con las propuestas musicales que empezarán este viernes 27, de la mano de una banda consolidada gracias a haber desarrollado una intensa trayectoria a pesar de haberse fundado a principios de 2020. Se trata de Zålomon Grass, una banda que precederá al concierto del sábado 28, a cargo de Lero, un proyecto autogestionado desde el pequeño pueblo de Monterrubio de la Serena que viene de llenar salas míticas de Madrid como ContraClub, Maravillas, Cadavra o Hangar 48.

Las puertas de la sala ferrolana se abrirán el viernes a las 23.00 para dar inicio al concierto un cuarto de hora después del trío que el año pasado subió al escenario cedeirés de Discalz@s polo Festival, en medio de una gira de nivel estatal que daba a conocer su álbum ‘Trouble In Time’. En esta ocasión presentarán ‘Riders of the Night’, el último trabajo de esta banda de hard blues mezclado con puro rock y psicodelia, cuyo nombre deriva de una mutación gramatical del Rey Salomón y el término coloquial sajón que describe a la marihuana, y que llegó a tocar en escenarios tan emblemáticos como el Festival de Jazz de Montreux en 2023.

Al día siguiente la apertura de puertas tendrá lugar a las 21.30 horas para ir recibiendo al público del autoproclamado Rey de la Montaña, con sus temas “feliztristes” influenciados por artistas de su generación como Barry B, por el rap de Jaloner y de Sharif o por Jorge Drexler, entre muchos otros. Suelen decir que su sonido no encaja ni en el mundo urbano ni en el indie, por lo que se conforma simplemente con el concepto de rural.

Para ambos conciertos, los pases anticipados se consiguen (para Zålomon Grass por 12 euros y para Lero por 5) en la propia sala, en el café Sevilla o en estos enlaces a las webs entradium.com y entradas.com, respectivamente.