La fotógrafa Ana Amado lleva a Cantón 4 lo que ocurre detrás de los muros de los conventos de clausura

Ana Amado fue galardonada por el 8-M del año pasado Jorge Meis

Este jueves 26, a las 19.00 horas en la librería Cantón 4 de Ferrol, tendrá lugar la presentación del libro ‘Sancti Spiritus’, de la fotógrafa local Ana Amado, en el que saca a la luz las imágenes capturadas en el interior del convento de clausura homónimo, a donde llegó en búsqueda de respuestas y silencio.

El ejemplar fue publicado por la editorial La Fábrica este mismo año y las fotografías se complementan con un relato firmado por Lara Moreno.