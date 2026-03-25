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Presentación

La fotógrafa Ana Amado lleva a Cantón 4 lo que ocurre detrás de los muros de los conventos de clausura

Este jueves presentará su libro ‘Sancti Spiritus’ en Ferrol

Redacción
25/03/2026 21:58
Ana Amado fue galardonada por el 8-M del año pasado
Ana Amado fue galardonada por el 8-M del año pasado
Jorge Meis
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Este jueves 26, a las 19.00 horas en la librería Cantón 4 de Ferrol, tendrá lugar la presentación del libro ‘Sancti Spiritus’, de la fotógrafa local Ana Amado, en el que saca a la luz las imágenes capturadas en el interior del convento de clausura homónimo, a donde llegó en búsqueda de respuestas y silencio.

El ejemplar fue publicado por la editorial La Fábrica este mismo año y las fotografías se complementan con un relato firmado por Lara Moreno.

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