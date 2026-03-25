Jornada sobre “Ferrol, Cidade da Memoria”, en el Ateneo Ferrolán

El acto fue organizado por la agrupación socialista local, en colaboración con Memoria Histórica Democrática y el propio Ateneo Martín Barreiro

La agrupación socialista local organizó este miércoles en el Ateneo una jornada titulada “Ferrol, Cidade da Memoria” en la que se habló sobre el proceso que ha conducido a su reconocimiento provisional por parte del Gobierno central y en qué punto de la tramitación se encuentra para que adquiera el carácter definitivo.

El acto contó con las intervenciones de Fernando Ocampo y Manuel Fernández Pita, miembro y presidente, respectivamente, de la asociación Memoria Histórica Democrática, y del historiador Xosé Manuel Suárez, artífice del informe en el que se ha basado la solicitud de la ciudad naval como Lugar de Memoria.