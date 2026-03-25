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Ferrol

Jornada sobre “Ferrol, Cidade da Memoria”, en el Ateneo Ferrolán

Xosé Manuel Suárez, Manuel Fernández Pita y Fernando Ocampo hablaron sobre el proceso

Redacción
25/03/2026 21:50
Ateneo Ferlonán, Gabinete de Comunicación da Subdelegación do Goberno na Coruña
El acto fue organizado por la agrupación socialista local, en colaboración con Memoria Histórica Democrática y el propio Ateneo
Martín Barreiro
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La agrupación socialista local organizó este miércoles en el Ateneo una jornada titulada “Ferrol, Cidade da Memoria” en la que se habló sobre el proceso que ha conducido a su reconocimiento provisional por parte del Gobierno central y en qué punto de la tramitación se encuentra para que adquiera el carácter definitivo.

El acto contó con las intervenciones de Fernando Ocampo y Manuel Fernández Pita, miembro y presidente, respectivamente, de la asociación Memoria Histórica Democrática, y del historiador Xosé Manuel Suárez, artífice del informe en el que se ha basado la solicitud de la ciudad naval como Lugar de Memoria. 

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