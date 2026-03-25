El gobierno local “trabaja” en la concesión del aparcamiento de O Inferniño

El estacionamiento fue clausurado a inicios de abril del pasado 2019 Jorge Meis

El gobierno local de Ferrol se encuentra “trabajando” en la recuperación de la concesión de explotación del aparcamiento subterráneo del centro comercial Porta Nova, en la plaza de O Inferniño. Así lo afirmó esta mañana el alcalde, José Manuel Rey, en respuesta a la solicitud del grupo municipal del BNG de acometer actuaciones de puesta a punto del espacio para su posterior entrada en funcionamiento. “No tenemos ahora una fecha que podamos dar, pero es un compromiso que hemos adquirido por el barrio y que esperamos poderlo materializar”, aseguró.

Respecto al modelo de gestión del estacionamiento, el regidor ferrolano rechazó la propuesta de los nacionalistas de que lo ejerza el propio Concello. “El BNG tuvo ocho años que estuvo cogobernando con el PSOE y Ferrol en Común para asumir algún tipo de servicio (...), por lo tanto, que vengan ahora a plantear las cosas que ellos mismos no hicieron cuando tuvieron la ocasión no parece razonable”, sentenció –explicando que, al apoyar los mandatos de FeC y los socialistas, “formas parte de lo que se llama ahora coalición de investidura”–, insistiendo en que “la línea en la que estamos trabajando es la concesión de este aparcamiento”, afirmando que ya se regularizó otro, el del mercado de A Magdalena.

Cabe recordar que este subterráneo, con capacidad para 340 vehículos, permanece cerrado desde abril de 2019 por conflictos entre la empresa encargada de su gestión y el Concello. Así, el BNG denunció que ya en julio de 2024 la concejala de Urbanismo les había trasladado en comisión “que xa non había ningún problema xurídico e que só faltaban reparacións como as bombas de achique e a instalación contra incendios”, pero que dos años después, el aparcamiento permanece cerrado. Los nacionalistas abogan por su reapertura de cara a aprovechar otros espacios de la plaza.