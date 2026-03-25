El Concello presume de 30 viales reparados con el nuevo contrato

Operarios de Civis Global extendiendo la nueva capa de aglomerado es la calle Vilarrube Jorge Meis

El pasado 13 de marzo, el gobierno local de Ferrol formalizó con la Unión Temporal de Empresas (UTE) Civis Global el contrato plurianual para el servicio de mantenimiento de infraestructuras de titularidad municipal.

Desde entonces, según indicó esta mañana el alcalde, José Manuel Rey, la adjudicataria ya ha realizado actuaciones de reparaciones del firme en más de una treintena de viales de la ciudad naval. Así lo señaló durante una visita a una de estas calles, concretamente a la Vilarrube, en el barrio de Catabois, donde, acompañado del edil de Obras e Servizos, José Tomé, supervisaron una de estas intervenciones. Se trata, como explicó posteriormente el concejal, de arreglos puntuales pero necesarios previos a la aprobación del plan extraordinario de aglomerados, que contempla intervenciones integrales en algunos de los pavimentos más castigados del municipio.

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“Hemos tenido un invierno durísimo, con unas consecuencias importantes en las calles, en las vías públicas”, afirmó el regidor, aseverando que su compromiso “era que tan pronto las condiciones climatológicas lo permitiesen comenzaríamos la reparación de todos los baches de la ciudad y el pintado de nuestras calles, después de muchos años sin él”. En este sentido, Rey Varela agradeció a Civis Global que pusiera a disposición del Concello tres brigadas para poder trabajar de forma simultánea en todas estas calzadas.

Así, el alcalde ferrolano insistió en que su objetivo es que “antes del verano” todas estas pequeñas intervenciones estén ya finalizadas, incidiendo en que se sigue desarrollando el mencionado “plan extraordinario de renovaciones integrales de las vías de más tránsito y más deterioradas”. En el caso concreto de las anunciadas pavimentaciones de la carretera de Castilla y de la avenida de As Pías, el regidor avanzó que el primero ya se encontraba redactado, mientras que el segundo aún está en fase de elaboración. “Estamos completando ese plan y en cuanto esté listo procederemos a su licitación para su ejecución”.

En cuanto a las reparaciones que ahora se están acometiendo, el concejal de Obras e Servizos, José Tomé, relató que se está aplicando una capa inicial de imprimación de alquitrán, tras lo cual se aplica otra de aglomerado en frío que posteriormente los operarios de la adjudicataria extienden por la superficie a tratar y que luego se aplana con una compactadora de placas. “Es lo más rápido y duradero que hay en estos momentos”, afirmó Tomé López, detallando que se espera que todos los arreglos no presenten desperfectos hasta el próximo ejercicio 2027.

En cualquier caso, el edil insistió en que se trataba de “parches, para salir de momento de las urgencias”, pero que el objetivo es impulsar el plan extraordinario y que, además, existen proyectos completos para algunos viales. Por último, preguntado sobre las obras de reparación del aparcamiento del acuartelamiento Sánchez Aguilera, el responsable municipal apuntó que esta misma semana se celebró una reunión con la responsable de las obras, Civis Global, en la que se avanzó que los trabajos empezarían estos días para dejar el espacio listo para Semana Santa.