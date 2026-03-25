El comité de Navantia reclama mayor agilidad en el desarrollo del convenio colectivo

Los representantes sindicales, en febrero, tras presentar una declaración sobre el plan industrial de Navantia Jorge Meis

El convenio colectivo 2022-2029 se está aplicando con menos agilidad de la deseable. Esa es la sensación que existe en el comité de empresa de Navantia Ferrol y también en el intercentros, que este jueves se reúne en Madrid para valorar la situación, especialmente delicada, explican fuentes sindicales, en el caso de la jubilación por contrato relevo.

Alguna sección, como CCOO, hizo público su malestar a través de un comunicado en el que, además de denunciar que la “información facilitada por la dirección llega de forma tardía, parcial y a cuentagotas”, lamenta la “falta de previsión suficiente” en la convocatoria de plazas que permita “cubrir las expectativas” de esta modalidad que, por primera vez, aparece en un convenio colectivo del grupo naval público.

“Plantexar a aplicación do convenio de enero a xuño é un prazo demasiado longo”, explica el secretario del comité, Marcelo Amado –CIG–, que apunta que la fórmula de jubilación e incorporación parcial está teniendo aceptación en el astillero local. En concreto, recalca, hay alrededor de 140 personas que ya han manifestado formalmente su interés por acogerse a él, si bien la previsión de aquí a 2029 es que superen las 400. Los primeros saldrán aproximadamente a comienzos de mayo.

Este alto interés es el que fundamenta la petición de la parte social de convocar más plazas. Como se recordará, hay actualmente un centenar en proceso –se publicaron en diciembre, tras la firma del nuevo marco laboral–, pero no son suficientes para cubrir las “bajas”. “O que se debe facer é adiantar todos os procesos de incorporacións que se anunciaron para evitar que haxa un baleiro: se se sabe canta xente se necesita, non hai por que esperar tres, catro ou cinco meses. Non ten sentido tendo en conta que o proceso de contratación leva un tempo”, destaca Marcelo Amado.

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En ese sentido, CCOO llama la atención sobre una problemática concreta en la aplicación del contrato relevo, como es la necesidad de que la persona que entra lo haga con, al menos, el 65% de la base reguladora de los últimos seis meses de quien se jubila parcialmente, una realidad que puede generar “agravios comparativos”.

Los sindicatos están mayoritariamente de acuerdo en proponer alternativas que lo eviten. Así, una de las que se plantean, y que sería la más eficaz, es adelantar parte de la denominada RVPO –retribución variable por objetivos–, una cantidad que no se percibe el primer año, pues es el periodo en que se genera, pero que sí haría posible unas condiciones de entrada más razonables, explican.

En lo que respecta a las promociones, el convenio establece un mínimo del 10% de las plantillas del año anterior, si bien, tal como denuncia CCOO los datos de la empresa rebajan la cifra de 542 a 478.

“Cremos que estes problemas poden solventarse rapidamente, sen demorar as medidas, pois hai que lembrar”, apunta el secretario del comité, “xa estivemos tres anos negociando”.

Sobre el plan industrial, la empresa ya habría presentado a todas las secciones sindicales su propuesta que, según explican desde el comité de empresa local, no tiene intención de negociar, como había adelantado hace un mes el presidente, Carlos Díaz –MAS–. La principal demanda de la parte social para el astillero de Ferrol es un dique cubierto, como se recordará.