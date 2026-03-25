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Puertas abiertas

Dos recepciones simultáneas para los primeros 600 alumnos que recorrieron en tres rutas el Campus Industrial de Ferrol

El recinto universitario de Esteiro acogió este miércoles una nueva Xornada de Portas Abertas

Redacción
25/03/2026 19:39
Xornada de Portas Abertas Campus
Ana Ares se dirige al potencial alumnado este miércoles
Jorge Meis
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La quinta edición de la Xornada de Portas Abertas del Campus Industrial de Ferrol congregó, solo en el turno matutino, a alrededor de 600 alumnas y alumnos de Bachillerato y FP Superior que cursan sus estudios en la comarca, mayoritariamente, pero también asistieron otros centros de la provincia. La propuesta permite acercarse a la oferta formativa de esta área de la Universidade da Coruña, a través de tres itinerarios diferentes relacionados con las distintas familias de conocimiento que se imparten: Ciencias da Saúde, Enxeñaría y Ciencias Sociais e Xurídicas + Artes e Humanidades.

Para empezar la jornada, los participantes de la mañana, un turno reservado para los centros educativos frente al de la tarde, que se pensó para un público más familiar, fueron recibidos divididos en dos grupos. Por un lado, Ana Ares, la vicerrectora del Campus de Ferrol e Responsabilidade Social, recibió a los inscritos en el itinerario de Ciencias da Saúde y de Enxeñaría en el salón de actos, mientras que Marcos Míguez, director del Campus Industrial, se ocupó de  dar la bienvenida a los que optaron por el recorrido de Ciencias Sociais e Xurídicas con Artes e Humanidades.

A lo largo de toda la mañana visitó el Campus Industrial alumnado del CIFP Ferrolterra, de los IES Sofía Casanova, Canido, As Telleiras y de Mugardos, así como el Francisco Aguiar de Betanzos y el Rego de Trabe de Culleredo.

Tres recorridos

La bienvenida institucional precedió al inicio de los itinerarios que volvieron a dividir a los participantes. Los jóvenes inscritos en el recorrido de Ciencias da Saúde se desplazaron hasta la Facultade de Enfermaría e Podoloxía, donde conocieron el plan de estudios de sus dos grados y visitaron zonas como las salas de Demostración de Enfermaría, el Laboratorio de Biomecánica o el de Quiropodia.

Hasta la Facultade de Humanidades se trasladaron los participantes en la ruta de Ciencias Sociais, que se informaron sobre los grados en Xestión Industrial da Moda, Relacións Internacionais y Xestión Dixital de Información e Documentación, además de profesorado y alumnado de la Facultade de Ciencias do Traballo, que les dieron a conocer el grado en Relacións Laborais e Recursos Humanos.

Los participantes en la opción de Enxeñaría pudieron conocer tanto titulaciones de la EUDI como de la EPEF, y entre estos últimos destaca el primer grado dual del Sistema Universitario de Galicia, en Enxeñaría Eléctrica, y el grado abierto en Enxeñaría Industial.

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