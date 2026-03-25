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Ferrol

Detenidos dos empresarios de Ferrol por delitos de estafa y contra los derechos de los trabajadores

Los acusados etiquetaban productos hortofructícolas adquiridos en el extranjero como de origen nacional

Redacción
25/03/2026 13:04
La investigación conjunta comenzó en el mes de mayo del pasado 2025
La investigación conjunta comenzó en el mes de mayo del pasado 2025
Daniel Alexandre
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Dos vecinos de Ferrol, un hombre y una mujer, fueron detenidos por la Policía Nacional a comienzos del presente mes de marzo, acusados de delitos contra los trabajadores y de estafa. Tal y como detalló esta semana la Comandancia provincial de este cuerpo, la investigación, realizada de forma conjunta por la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (Ucrif) de A Coruña y el Grupo Operativo de Extranjeros de Ferrol, arrancó en mayo del pasado 2025.

Así, en la mencionada fecha, la Policía Nacional recibió información relativa a una empresa ferrolana en la que, presuntamente, se estaban vulnerando los derechos de trabajadores extranjeros. Tras una laboriosa investigación, apunta la Comandancia, los agentes responsables del caso lograron localizar el almacén en el que operaba esta compañía.

Una vez se actuó en las instalaciones, los policías comprobaron, por una parte, la veracidad de la información sobre la vulneración de derechos, de modo que los empleados realizaban a diario jornadas de más de doce horas, en unas condiciones inadecuadas de salud e higiene y que "suprimían gran parte de los derechos reconocidos por las leyes". Asimismo, de las siete personas que trabajaban allí, tres eran extranjeros sin permiso laboral español.

Por otro lado, los agentes descubrieron que en esas instalaciones se almacenaba producto hortofrutícola adquirido en el extranjero, que posteriormente se reetiquetaba como si fuera de origen nacional y de un espacio declarado Reserva de la Biosfera. Estos artículos posteriormente se suministraban a importantes cadenas de alimentación de Galicia y Asturias.

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