De los 90 párrocos adscritos a esta diócesis solo 71 están en activo y la mayoría supera los 65 años de edad

En la imagen, un momento de la ordenación de Andrés Segura como diácono en la iglesia de San Julián Daniel Alexandre

En la actualidad, los miembros del clero de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol superan, en su mayoría, los 65 años, algo que choca de pleno con la falta de nuevos ordenamientos, lo que obliga a tirar cada vez más de los fieles más implicados en que la labor de la Iglesia no decaiga. Sobre esta cuestión es importante destacar las reiteradas palabras del obispo Fernando García Cadiñanos, quien aboga en muchas de sus intervenciones por la importancia que tiene la sinodalidad o corresponsabilidad, siguiendo así los preceptos del Papa Francisco.

Avanzando en ese camino de cooperación, hace dos años que el Obispado decidió incluir a dos laicos, por primera vez, como miembros del Consejo Diocesano de Gobierno. María Victoria González Rodríguez, directora de Cáritas Diocesana, y José Luis Fernández Fernández, delegado de Pastoral de la Salud y Mayores, tomaron posesión de sus responsabilidades en el que fue calificado como “un acontecimiento histórico”, pues, por primera vez en sus años de vida, la diócesis incluía en este órgano a laicos, y también a una mujer.

A finales del año pasado el Obispado informaba del inicio de los encuentros formativos dirigidos a los nuevos aspirantes a recibir los ministerios laicales. Desde la diócesis se informaba entonces que en 2024 se generó un grupo procedente de varias parroquias que ya iniciaran el proceso para ser instituidos en alguno de los ministerios: lector, acólito y catequista y el año pasado se intentó consolidar un nuevo grupo formado por veinte personas.

Una vez que los fieles manifiestan su deseo de colaborar por medio de esta vía con la Iglesia deben pasar un proceso de “discernimiento con sus sacerdotes”, tras lo cual se realizará un período de formación continúo.

Es en la fiesta de Pentecostés (24 de mayo) de este año donde estas personas ya podrán participar en algún servicio en sus respectivas parroquias ofreciendo servicios en el altar (acólito), dando lectura a los textos que recogen la palabra de Dios (lector) o formando en la transmisión de la fe (catequistas).

Pese a que las vocaciones religiosas siguen en acusado descenso, en los últimos tiempos se han ido sumando nuevos seminaristas a los seis que ya tiene la diócesis y hace solo unos días que la concatedral de San Julián acogía también el ordenamiento del seminarista Víctor Andrés Segura, de 39 años, como nuevo diácono diocesano, en su paso previo a convertirse en sacerdote.

En la actualidad son 90 los párrocos adscritos a esta diócesis, si bien en activo solo permanecen 71 de ellos (19 están jubilados, sin cargo pastoral), como explica el delegado diocesano de Clero, el reverendo Antonio Basanta. De todos ellos, 37 superan los 65 años de edad, frente a 34 que todavía no han alcanzado esa edad