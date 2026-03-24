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Ferrol

Las iglesias ferrolanas serán espacios “cardioprotegidos” en estas fechas señaladas

Cinco templos contarán con desfibriladores fijos

Redacción
24/03/2026 22:26
San Julián
Concatedral de San Julián
Jorge Meis
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Cinco desfibriladores cedidos por Proyecto+vida al Concello de Ferrol se colocarán en la concatedral de San Julián y en las iglesias de Dolores, Carmen y Angustias, así como en la capilla de la Orden Tercera de San Francisco.

De este modo, se garantiza una Semana Santa Ferrolana “cardioprotegida”, con una cobertura real y efectiva.

Así lo dio a conocer ayer la concejala de Seguridade en el Concello de Ferrol, Pamen Pieltain, que agradeció a Proxecto+vida esta cesión, que forma parte de un proyecto orientado a fomentar una cardioprotección eficaz, con la idea de dar respuesta al alto grado de fallecimientos por parada cardiaca en España fuera del ámbito hospitalario.

La concejala explicó que “debemos estar preparados con todos os recursos sanitarios necesarios, debido á grande afluencia de turistas nunha das semanas máis importantes para a cidade”.

De este modo, el objetivo principal de la colaboración entre Concello y el proyecto es la concienciación sobre la necesidad de “cardioproteger” espacios, ofreciendo información y apoyo, así como la cesión de desfibriladores.

La Semana Santa ya contaba con algunos otros equipos de anteriores colaboraciones, a los que ahora se suman con carácter fijo los de estos cinco templos.

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