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Ferrol

Fruta y leche para mejorar la alimentación del alumnado ferrolano

El IES de Canido es uno de los centros educativos de Ferrolterra beneficiarios este curso del programa de la Consellería de Medio Rural

Redacción
24/03/2026 22:31
El IES de Canido recibió la visita de la delegada territorial de la Xunta
El IES de Canido recibió la visita de la delegada territorial de la Xunta
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El IES de Canido es uno de los centros educativos de Ferrolterra beneficiarios este curso del programa de la Consellería de Medio Rural de distribución de leche, fruta fresca y castañas en las escuelas.

La delegada territorial de la Xunta, Martina Aneiros visitó esta semana el centro educativo, coincidiendo con el reparto de frutas en el recreo al alumnado de Secundaria del centro.

Con la iniciativa, explicó Aneiros, el ejecutivo autonómico busca “potenciar o consumo de froita e leite entre os nenos e mozos, fomentando así a creación de hábitos alimenticios saudables que poidan manter ao longo da vida, así como o consumo de produtos de proximidade”.

La delegada territorial destacó que la convocatoria de estas ayudas para el curso 2025-2026 beneficia en la zona a unos 3.500 alumnos de 15 centros, en los que se repartieron cerca 11.800 kilos de fruta y más de 1.100 litros de leche.

Las ayudas cuentan con un presupuesto de más de un millón de euros para toda Galicia.

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