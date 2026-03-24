El traslado de Cristo Rey, preámbulo de la Semana Santa ferrolana

Translado Cristo Rey a Iglesia de Dolores Martín Barreiro

La imagen de Cristo Rey ya se encuentra en Dolores, a la espera de salir de nuevo a las calles en la procesión del Lunes Santo, en compañía de la Virgen de la Amargura.

En la tarde de este martes tuvo lugar el desfile procesional desde el colegio, en cuya capilla se honra la imagen que ayer fue portada por jóvenes y acompañada desde el centro educativo por su Tercio y alumnos, profesores y familias, además de miembros de la hermandad.

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El recorrido discurrió por las calles Coruña y Dolores hasta llegar a la iglesia de Dolores, donde tuvo lugar, como viene siendo habitual, el acto de acogida de la imagen.

El recorrido estuvo acompañado por la AM Nuestra Señora del Nordés-OJE Ferrol.