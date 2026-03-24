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Ferrol

El traslado de Cristo Rey, preámbulo de la Semana Santa ferrolana

La imagen saldrá de nuevo a las calles en procesión el Lunes Santo junto a la Virgen de la Amargura

Redacción
24/03/2026 22:21
Translado Cristo Rey a Iglesia de Dolores
Translado Cristo Rey a Iglesia de Dolores
Martín Barreiro
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La imagen de Cristo Rey ya se encuentra en Dolores, a la espera de salir de nuevo a las calles en la procesión del Lunes Santo, en compañía de la Virgen de la Amargura.

En la tarde de este martes tuvo lugar el desfile procesional desde el colegio, en cuya capilla se honra la imagen que ayer fue portada por jóvenes y acompañada desde el centro educativo por su Tercio y alumnos, profesores y familias, además de miembros de la hermandad.

Galería

Las imágenes del traslado de Cristo Rey

Traslado de Cristo Rey a la iglesia de DoloresVer más imágenes

El recorrido discurrió por las calles Coruña y Dolores hasta llegar a la iglesia de Dolores, donde tuvo lugar, como viene siendo habitual, el acto de acogida de la imagen.

El recorrido estuvo acompañado por la AM Nuestra Señora del Nordés-OJE Ferrol.

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