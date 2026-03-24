El tráfico portuario de Ferrol supera las 800.000 toneladas por primera vez en 30 meses

iBuque atracado en el Cerramiento Norte en los últimos días Jorge Meis

El movimiento de mercancías en los muelles que gestiona la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao superó, por primera vez en más de dos años y medio, la barrera de las 800.000 toneladas, un balance que, sumado al resultado de enero, que también mejoró las cifras del año 2025, sitúa en 1,3 millones el tráfico por vía marítima en los dos primeros meses. Es cerca de un 53% más que en el arranque del ejercicio pasado, lo que convierte al organismo que preside Francisco Barea en el que más sube de todo el sistema de interés general, es decir, de las 28 autoridades portuarias que dependen de Puertos del Estado, en un contexto global de caída (-1,3%).

Aunque el Puerto nunca hace valoraciones en periodos más cortos que un trimestre, lo cierto es que el dato se inscribe en la tendencia ascendente que comenzó a partir del ecuador del año pasado. Y lo hace, además, en todos los grandes segmentos de carga, desde los graneles sólidos y líquidos hasta la mercancía general y los contenedores.

El doble de líquidos

Es la carga líquida la que mejor comportamiento presenta con respecto a 2025. En estos momentos suma cerca de 593.000 toneladas, casi la mitad de todo el tráfico, gracias a un febrero sobresaliente en el que más que triplicó las 97.000 toneladas de hace un año. El incremento es de un 106%, el segundo mejor tras Alicante –si bien las cifras absolutas son en la dársena de la Comunitat Valenciana mucho más discretas, apenas 33.000 toneladas actualmente–.

Los graneles sólidos también mejoran sus registros, aunque en menor medida. Aun así, en febrero se movieron 369.000 toneladas, volumen que, sumado al de enero, eleva a 573.000 el balance bimensual. Supone un aumento del 23,3% y sitúa al organismo portuario local en el ránking de las cinco que mejor evolucionan en la tasa interanual.

Por su parte, la mercancía general aporta más de 140.000 toneladas, es decir, un tercio más. De esta, más de 31.000 se transporta en el interior de contenedores –un 43% más–, que también crecen hasta alcanzar los 2.400, es decir, un 10% más.

En cuanto al tipo de operación –carga o descarga– la mejoría se da en ambas. Más, eso sí, en las importaciones –con los graneles líquidos liderando–, que pasan de las 543.000 toneladas del año pasado a las más de 941.500 de este, lo que representa una subida de más del 73% o, lo que es lo mismo, la más alta de todas las autoridades portuarias de interés general. Aunque su peso absoluto es más moderado, destaca la importación de mercancía general –23.500 toneladas–, que más que triplica su registro del año pasado.

El 25% de exportaciones

La proporción entre el volumen de mercancía desembarcada y embarcada se mantiene en las coordenadas de los últimos años, es decir, en torno al 25% de exportaciones, que también han aumentado en este arranque de 2026, en concreto por encima del 20% que representan las 317.000 toneladas cargadas con destino a otros puertos del Estado o del extranjero. En este caso son también los líquidos los que más aportan a este cómputo, con una bajada de la carga a granel sólida y un estancamiento de la mercancía general, según el informe mensual –provisional– de Puertos del Estado.

La Autoridad Portuaria de Ferrol-Sam Cibrao también se desmarca de la tendencia generalizada, que es de recesión, con una caída de las exportaciones del 6,4%, a la que contribuyen exactamente la mitad de las dársenas de interés general.