El PSOE alerta del mal acabado de las obras de asfaltado en la calle Real Baixa de A Graña

Aglomerado inacabado en la parroquia de A Graña Cedida

El grupo municipal socialista ha solicitado formalmente al gobierno local de Ferrol que no recepcione las obras de asfaltado acometidas en el entorno de la calle Real Baixa, en la parroquia de A Graña, tras detectarse deficiencias en su ejecución. A través de un comunicado, el concejal Julián Reina señaló que los trabajos “non cumpren cos estándares mínimos de calidade”, advirtiendo de que, en su situación actual, podrían suponer tanto un riesgo para la seguridad de peatones y vehículos como un problema de futuro para el propio consistorio.

Uno de los principales defectos constatados por la formación es que, en muchos puntos, la empresa adjudicataria del contrato procedió a asfaltar por encima de las rejillas de recogida de aguas pluviales, cubriéndolas parcialmente. A este respecto, el edil calificó de “inadmisible” la ejecución, advirtiendo de que, en su actual estado, las obras supondrán inundaciones y humedades en el núcleo urbano en época de lluvias.

Por otra parte, el socialista también denunció que en muchos puntos del vial el aglomerado no se ha extendido hasta el final de la calzada, dejando un profundo surco entre esta y la acera. Esto, por una parte, supone un riesgo para los vecinos, que pueden herirse al meter el pie en la brecha y, por otro, aceleraría la degradación del firme, dañando el asfalto mucho antes de lo previsto.

De este modo, el concejal solicitó al Concello que movilice a los servicios técnicos de inspección municipales para que comprueben las mencionadas deficiencias, de cara a “obrigar á empresa á súa subsanación inmediata antes de proceder a calquera pago ou recepción oficial”, insistiendo, además, en la obligación del gobierno local de realizar un seguimiento “real” de estos trabajos.