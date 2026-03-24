El Consistorio recibe ocho ofertas para la reurbanización del último tramo de Doutor Fleming

De no presentarse imprevistos, la actuación finalizará antes de que termine el año Jorge Meis

Un total de ocho empresas presentaron ofertas para acometer el proyecto de urbanización del último tramo de la calle Doutor Fleming, en el barrio de Canido. La licitación, como se recordará, arrancó el pasado 25 de febrero, cerrándose el plazo de remisión este lunes, día 23.

El proyecto, una de las demandas históricas del barrio, está presupuestado en 319.331 euros, impuestos incluidos, y tendrá un plazo de ejecución de seis meses, por lo que, de no presentarse imprevistos, estará finalizado antes de que termine el presente ejercicio. Se trata de una propuesta que partió del anterior mandato y que el actual ejecutivo ferrolano actualizó de cara a su licitación.

Tal y como explicó en su momento el alcalde, José Manuel Rey, tras la aprobación del modificado en XGL en febrero de 2025, la iniciativa tiene como objetivo finalizar el último tramo del mencionado vial y su conexión con Alonso López e Ignacio Martell, “recuperando” el espacio para su uso por parte de los vecinos, configurándolo como una zona verde que a su vez facilite la movilidad y accesibilidad del barrio de Canido.

De hecho, como relató esta mañana el concejal de Contratación, Javier Díaz, los peatones serán prioritarios en esta nueva área, permitiéndose únicamente el paso de vehículos a aquellos que tengan que acceder tanto al garaje de una vivienda unifamiliar situada al fondo de la avenida como a otras plazas de estacionamiento de sendos terrenos de suelo urbano consolidado que conectan con el espacio.

La zona, de este modo, contará con unas escaleras que permitan salvar la diferencia de cota entre Alonso López e Ignacio Martell, así como una arboleda acompañando el trazado de Doutor Fleming –que se plantará con cerezos de flor japoneses (Prunus Serrulata ‘Kazan’)–, y empleará en su superficie hormigón lavado para dar continuidad estética al vial. De igual forma, se dotará a la superficie de equipamiento deportivo, así como bancos, una nueva fuente e iluminación con tecnología LED, de cara a transformar este punto de unión en un lugar para el ocio y el esparcimiento de los vecinos de la ciudad.