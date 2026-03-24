El Concello presenta una nueva guía de propuestas culturales y de ocio para la Semana Santa

Se pondrá un servicio de autobús lanzadera desde A Malata para los visitantes Jorge Meis

A menos de una semana del inicio de sus festejos más importantes, el Concello de Ferrol presentó esta mañana la nueva edición de su guía turística para estas fechas. La publicación, de la que se han editado 7.000 ejemplares –que se pueden recoger de forma totalmente gratuita en las dos oficinas de atención a los visitantes en Curuxeiras y la plaza de España– y que también está disponible en formato digital en la web municipal, recoge las diferentes propuestas socioculturales que se ofertan estos días al margen de las tradicionales procesiones.

En el apartado de visitas guiadas, los vecinos y turistas que se desplacen a la ciudad naval para disfrutar de la Semana Santa podrán conocer enclaves estratégicos del término municipal, como el Arsenal Militar –excursiones a pie y en bus entre los días 2 y 5 de abril–, Navantia, el cuartel de Dolores (día 5), el castillo de San Felipe (2, 3 y 4), o el palacio de Capitanía (3 de abril). A esto se suma una nueva edición del Ferrol Secreto, que recorrerá los barrios históricos de la ciudad. Para participar en todas estas visitas será necesaria inscripción previa en la web ferrolguias.com o el correo electrónico info@ferrolguias.com.

Otras propuestas

Por otra parte, el Concello recordó que permanecerán abiertos durante estas fechas el museo de la Semana Santa, el Naval o el de la Sociedade Galega de Historia Natural, así como la sede de A Fundación y Exponav. De igual modo, invita a los visitantes a apreciar la alfombra floral que elaborará el día 5 en la plaza de Armas la asociación Corpus Cristi de Ponteareas. A nivel gastronómico, entre el 27 de marzo y el 5 de abril se celebrará en el puerto interior una nueva edición de la Feira do Marisco, que contará además con actuaciones musicales y mercadillo; mientras que del 1 al 4 la plaza de la Constitución acogerá la Feira Galega dos Artesáns –de 11.00 a 21.00 horas–.

Asimismo, los amantes de los entornos naturales podrán conocer el municipio a través de las rutas por playas y miradores que organiza Galifornia Tours –inscripción previa al menos 24 horas antes en los teléfonos 622 630 985 y 620 303 377 o el correo galiforniatourbeach@gmail.com– o incluso recorrer en bicicleta eléctrica parte del Camiño Inglés con Ebikes Ferrol.

A nivel musical, el Concello recuerda que la concatedral de San Xiao acogerá la quinta edición del ciclo de Música Sacra –día 5 a las 19.00 horas, coro Diapasón; el 11, a las 20.00, actuará Soo Voces; y el 12 a las 18.00, la formación portuguesa Pequenos Cantores de Esposende–. A esto se suma, el 31 de marzo, el concierto ‘A mortui resurgere’, de Jorge Grundman, también en la concatedral ferrolana

Buses lanzadera

Para facilitar el acceso al núcleo urbano de los visitantes, tanto para apreciar las procesiones como para el resto de propuestas culturales, el Concello volverá a establecer un servicio extraordinario de autobuses lanzadera entre A Malata y la plaza de Galicia, con parada en Curuxeiras.

Entre los días 29 y 31, el servicio será de 10.00 a 22.00 horas, extendiéndose hasta las 01.00 el miércoles 1 de abril y hasta las 02.00 horas los días 2 y 3. El 4 cesarán los trayectos a medianoche y el 5 terminará a las 22.00. Asimismo, las dos oficinas de turismo operarán en horario de mañana y tarde salvo el día 5.