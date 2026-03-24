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Ferrol

El BNG reclama al Concello la recuperación y apertura del aparcamiento de O Inferniño

Señalan que permitiría liberar espacios que se podrían emplear para el ocio y el esparcimiento

Redacción
24/03/2026 18:28
El aparcamiento se cerró en 2019 por conflictos con la empresa adjudicataria
El aparcamiento se cerró en 2019 por conflictos con la empresa adjudicataria
Jorge Meis
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El BNG ferrolano volvió a reclamar al gobierno local que acometa la recuperación del aparcamiento subterráneo de O Inferniño de cara a dotar de más plazas de estacionamiento al barrio, al tiempo que se recuperan espacios para los peatones.

Según relató el concejal nacionalista Roberto Montero, en julio de 2024, en el marco de una comisión de Urbanismo, “demandamos a apertura do aparcadoiro”, explicando la edila responsable del área, Blanca García, “que xa non había ningún problema xurídico e que só faltaban reparacións como as bombas de achique e a instalación contra incendios”. No obstante, dos años después, las instalaciones continúan sin acondicionarse y permanecen cerradas, “o que é síntoma dun goberno inútil e sen ganas de traballar”, sentenció Montero.

Asimismo, desde el BNG se apuesta por una gestión directa del aparcamiento por parte del Concello, recordando que el mismo se cerró en abril de 2019 a raíz de “diverxencias” del Consistorio con la entonces empresa adjudicataria. “Máis de sete anos pechado debera facer aprender algo, polo que só se debe contemplar a explotación directa” por parte del ejecutivo ferrolano, afirmó.

Por último el edil abogó por la recuperación del entorno de O Inferniño una vez se retome la actividad del estacionamiento, apuntando que, con 340 nuevas plazas, se pueden aprovechar espacios como la travesía junto a la parada de taxis.

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