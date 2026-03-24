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Ferrol

Condicionada la suspensión de una condena a un ferrolano a su tratamiento de desintoxicación

El hombre se dio a la fuga después de que la Policía le sorprendiese transportando múltiples drogas

Redacción
24/03/2026 18:28
El hombre fue sorprendido por la Policía cuando transportaba diversos tipos de droga
El hombre fue sorprendido por la Policía cuando transportaba diversos tipos de droga
Emilio Cortizas
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La Audiencia Provincial de Oviedo, en Asturias, acordó la suspensión de la pena de cárcel de un ferrolano por un delito de tráfico de drogas, condicionada a que este continúe con su tratamiento de desintoxicación.

Según el escrito judicial, el varón, de 44 años, médico de profesión y con antecedentes penales, fue sorprendido el 31 de enero de 2022 por la Policía en la localidad de Figueras, en el término municipal de Castropol, transportando en su vehículo diversas cantidades de MDMA, anfetaminas, DMT, ketamina, morfina, metadona y otras drogas, así como numerosos comprimidos de fármacos derivados de las benzodiacepinas, opioides y metilfenidato, sin contar con las preceptivas prescripciones médicas. Asimismo, también fueron localizadas dos básculas de precisión y otros tantos recipientes metálicos de doble fondo para esconder los estupefacientes.

De igual modo, tras ser descubierto el alijo por los agentes, el hombre logró montarse en su vehículo, un Ford Fiesta, y darse a la fuga, consiguiendo escaparse de los policías. No obstante, tres días después compareció voluntariamente en la Comisaría, siendo decretado su ingreso en prisión provisional hasta dos semanas después.

En este sentido, el magistrado de la Audiencia ha tenido en cuenta en su condena, de tres años de cárcel, el atenuante de adicción a las drogas del hombre, saldándose el procedimiento por conformidad. A este respecto, el escrito señala que el hombre sigue un tratamiento de desintoxicación en la clínica Quirón de A Coruña desde el año 2023 con una evolución positiva. Por tanto, las partes acordaron la suspensión de la condena privativa de libertad –no así la multa, de 5.830 euros– por un período de tres años, siempre y cuando el encausado continúe sometiéndose al mencionado tratamiento y a las pruebas para confirmar que no ha vuelto a consumir, además de comunicar cualquier cambio de hogar.

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