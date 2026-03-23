Vecinos de Brión denuncian que llevan años esperando por el arreglo de una canalización

La rotura se encuentra a pocos metros de la iglesia de Santa María de Brión Jorge Meis

A escasos metros de la iglesia de Santa María de Brión, en un lateral de la carretera que atraviesa el núcleo urbano de la parroquia, una solitaria valla, medio enterrada en la cuneta, advierte de un socavón. En días soleados, como los que se están viviendo esta semana, la indicación parece alertar a los vehículos de un pequeño desnivel, pero en época de lluvias, especialmente en jornadas de borrasca como las registradas el pasado invierno, el panorama es muy diferente.

Y es que, como denunciaron esta mañana vecinos de la zona, el vallado no está ahí para señalar la diferencia de cota entre la calzada y el margen, sino una canalización del suministro de agua que lleva años fracturada. “Llevamos así desde antes del 2023. En ese año vino la Policía Local, puso una valla y ya no se hizo nada más”, explica Cristina Sequeiro, miembro de la directiva de la AVV de la parroquia.

“Esto es una canalización de agua que viene del monte para el lavadero”, explica, apuntando que creen que la fisura de la tubería se localiza debajo de la carretera, de modo que parte del suministro sale despedido por el mencionado agujero. En este sentido, la representante vecinal apunta que en épocas de buen tiempo, como la actual, la incidencia “no llama tanto la atención”, pero la cosa cambia cuando empieza a llover.

“El agua empieza a salir e inunda toda la carretera y, como está en pendiente, baja y también afecta a todas las casas”, denuncia Sequeiro, incidiendo en que, además, el flujo está arrastrando el sedimento del lateral del vial, empeorando el desnivel. Para tratar de evitar esta situación hasta que arreglen la incidencia, relata, los vecinos hicieron “un caño por los campos de atrás” que si bien soluciona el problema de cara a las viviendas afectadas, anega los prados, de modo que sus propietarios no pueden acceder a los mismos.

Otra preocupación que destaca la afectada es la relativa a la seguridad vial, en tanto a que “los vecinos de aquí ya saben que está ahí la valla, pero los que son de fuera no”, lo que puede llevar a accidentes. A este respecto, incide en que se trata de una carretera “muy estrecha” y que, cuando un vehículo orilla, es muy sencillo meter la rueda en el socavón –“y ya no te digo de buses que pasan a diario, transporte escolar... es un peligro”, afirma–.

Esta situación, apunta Cristina Sequeiro, ya se le trasladó en múltiples ocasiones al gobierno local, incluidas las reuniones del plan de barrios con el alcalde, José Manuel Rey, y el concejal de Obras e Servizos, José Tomé –la próxima es en mayo–, sin que de momento se les haya aportado una solución. A este respecto, detalla que el Concello se comprometió a resolverlo cuando cesaran las lluvias, pero, lamenta, siguen esperando.