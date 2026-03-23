Tres personas heridas leves en un choque por alcance frente al Auditorio municipal de Ferrol

El incidente se registró en la calle Telleiras, a escasos metros del Auditorio, en dirección al centro Jorge Meis

Los profesionales médicos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 tuvieron que atender este lunes a tres personas que resultaron heridas de carácter leve en una colisión por alcance en el barrio ferrolano de Caranza.

Según informaron tanto fuentes municipales como el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112, el incidente se registró sobre las 14.25 horas en la calle Telleiras, a escasos metros del Auditorio y de la intersección con la avenida do Mar. El incidente se produjo cuando uno de los vehículos implicados, una furgoneta Volkswagen Combi, se encontraba detenida en el carril derecho del mencionado vial, en dirección al centro. Por causas que de momento se desconocen, el segundo coche, un Seat Altea, la embistió violentamente por detrás, resultando heridos los ocupantes de este último turismo.

Así, un particular alertó directamente del accidente al 061, que desplazó hasta el punto una ambulancia asistencial al tiempo que avisaba a la central autonómica. Desde el 112, por su parte, se movilizó hasta el lugar del siniestro a la Policía Local y se informó del mismo a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil.

Por el momento, apuntó el 112, no constan traslados al centro hospitalario, mientras desde el Concello se señaló que el conductor responsable de la colisión fue denunciado por los agentes municipales por carecer de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en regla. Asimismo, si bien el accidente fue relativamente leve, su situación obligó a la Policía a cortar la calle hasta la retirada de los vehículos, lo que provocó importantes retenciones desde el barrio de Caranza en dirección al núcleo urbano de la ciudad naval.