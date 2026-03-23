Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Tres personas heridas leves en un choque por alcance frente al Auditorio municipal de Ferrol

Uno de los conductores implicados fue denunciado por la Policía Local por carecer de la ITV en regla

J. Guzmán
J. Guzmán
23/03/2026 16:56
El incidente se registró en la calle Telleiras, a escasos metros del Auditorio, en dirección al centro
El incidente se registró en la calle Telleiras, a escasos metros del Auditorio, en dirección al centro
Jorge Meis
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Los profesionales médicos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 tuvieron que atender este lunes a tres personas que resultaron heridas de carácter leve en una colisión por alcance en el barrio ferrolano de Caranza.

Según informaron tanto fuentes municipales como el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112, el incidente se registró sobre las 14.25 horas en la calle Telleiras, a escasos metros del Auditorio y de la intersección con la avenida do Mar. El incidente se produjo cuando uno de los vehículos implicados, una furgoneta Volkswagen Combi, se encontraba detenida en el carril derecho del mencionado vial, en dirección al centro. Por causas que de momento se desconocen, el segundo coche, un Seat Altea, la embistió violentamente por detrás, resultando heridos los ocupantes de este último turismo.

Así, un particular alertó directamente del accidente al 061, que desplazó hasta el punto una ambulancia asistencial al tiempo que avisaba a la central autonómica. Desde el 112, por su parte, se movilizó hasta el lugar del siniestro a la Policía Local y se informó del mismo a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil.

Por el momento, apuntó el 112, no constan traslados al centro hospitalario, mientras desde el Concello se señaló que el conductor responsable de la colisión fue denunciado por los agentes municipales por carecer de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en regla. Asimismo, si bien el accidente fue relativamente leve, su situación obligó a la Policía a cortar la calle hasta la retirada de los vehículos, lo que provocó importantes retenciones desde el barrio de Caranza en dirección al núcleo urbano de la ciudad naval.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El Concello realizará una segunda convocatoria para agotar los fondos y los proyectos disponibles

El gobierno local subvencionará 41 obras de eficiencia energética en Ferrol Vello y A Graña
J Guzmán
La rotura se encuentra a pocos metros de la iglesia de Santa María de Brión

Vecinos de Brión denuncian que llevan años esperando por el arreglo de una canalización
J Guzmán
El ideal gallego

Condenado a dos años de cárcel un vecino de Ortigueira por agresión sexual a una menor
Redacción
Eva Rodal, Elena Prado y Andrea Velilla, creadoras de la marca de ropa modular que obtuvo uno de los cuatro premios

La firma de moda ‘Nomadé’, de tres alumnas del Campus, consigue premio en la Bretaña francesa
Redacción