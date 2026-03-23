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Ferrol

Sociedad Gitana Española se personará como acusación popular en la denuncia por el incendio de Recimil

La entidad apunta al secretario municipal, alcalde, bomberos y servicios de emergencia por "incompetencia"

Redacción
23/03/2026 21:24
Plaza de Armas concentración gitanos
La entidad convocó una concentración la semana pasada en la plaza de Armas
Daniel Alexandre
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Sociedad Gitana Española ha anunciado este lunes su intención de presentarse como acusación popular en la causa del incendio que el pasado 13 de febrero le costó la vida a Diego Gabarre, de 19 años, tras no recibir "contestación" del Concello de Ferrol al escrito registrado la semana pasada en la que solicitó información sobre el servicio de emergencias tanto aquel día como en las jornadas previas, al no contar con el número mínimo de efectivos.

La entidad encabezada por Sinaí Giménez explica que su intención es que esta querella se sume a la "causa judicial existente como acusación popular contra el secretario municipal, alcalde, bomberos y servicios de emergencia y ambulancia por incompetencia". De esta manera se "refuerza" la denuncia ya presentada ante la Policía Nacional de Ferrol por el padre del fallecido.

Por último, Sociedad Gitana Española afirma que los servicios jurídicos de la asociación solicitarán "todo tipo de documentos, pruebas y escritos presentados por Registro tanto por los bomberos como por los distintos grupos políticos" desde finales de diciembre advirtiendo de la escasez de efectivos. 

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