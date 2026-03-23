Reganosa supervisará la construcción de la terminal de GNL de Elton en Senegal

Puerto de Dakar, donde Reganosa supervisará la construcción de una terminal de GNL Reganosa

Reganosa consolida su presencia en África tras haber sido seleccionada por el grupo Elton Logistics and Services para supervisar la construcción de una terminal de importación de gas natural licuado (GNL) en el puerto de Dakar. La empresa con sede en Mugardos se encargará, por lo tanto, de velar por el cumplimiento de los requisitos técnicos, los estándares de calidad, los plazos y los costes acordados.

La firma de este acuerdo refuerza también la línea de negocio en el ámbito de la gestión integral de proyectos. En el caso de la iniciativa de Elton, una empresa de infraestructuras energéticas de África Occidental y filial de la primera empresa de distribución de combustible de Senegal, fue originalmente concebida con una unidad flotante de almacenamiento con capacidad para 137.000 metros cúbicos de GNL (finalmente serán 150.000), un muelle con sus sistemas de amarre, instalaciones de regasificación en tierra, diez bahías para la carga de camiones y dos gasoductos submarinos de 15 kilómetros destinados a suministrar gas a varias centrales eléctricas.

El proyecto está dividido en dos fases. Con la primera se podrá anticipar el inicio del suministro de gas mediante una solución modular de regasificación instalada directamente sobre el muelle. La segunda fase ampliará las infraestructuras terrestres y habilitará nuevos espacios para la carga de camiones y otros elementos no críticos para la puesta en marcha de la terminal, informa Reganosa.

Con este contrato que técnicamente se denomina PMC (Project Management Consultant), Reganosa coordinará las interfaces entre los distintos agentes que intervendrán en la construcción, además de supervisar el avance de los trabajos y apoyar a Elton en la gestión técnica del proyecto, en la preparación de procedimientos operativos y en la integración de la futura operación y mantenimiento de la terminal.

Reganosa ha acompañado a Elton desde diciembre de 2023 como asesor durante la fase de definición técnica de la iniciativa, prestando apoyo en las negociaciones de los contratos de ingeniería, suministro y construcción con los principales contratistas internacionales. Elton es un actor clave en el desarrollo de infraestructuras energéticas en Senegal, combinando, explica Reganosa, un profundo conocimiento del entorno local con la capacidad de atraer y coordinar a socios internacionales de primer nivel.