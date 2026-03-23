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Gastronomía

O Bacoriño engrosa la lista de locales con 'Solete' de la Guía Repsol en la ciudad de Ferrol

Este mítico establecimiento de la calle San Francisco acaba de ser incluido en la edición de primavera de esta publicación

Redacción
23/03/2026 14:13
O Bacoriño Soletes de la Guía Repsol
Los propietarios de O Bacoriño, José y Pablo Bouza, brindando tras conocer que Repsol les ha otorgado uno de sus  'Soletes'
Jorge Meis
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La red de establecimientos con los denominados 'Soletes' de la Guía Repsol sigue aumentando en la zona con la inclusión de un nuevo negocio más, un local muy conocido en Ferrol y comarca como es O Bacoriño. Esta vinoteca está situada en la céntrica calle San Francisco, en la que lo mismo disfrutas de un buen vino que de sus fabulosas tortillas, entre otros productos de primera calidad que sirven en este establecimiento de Ferrol Vello.

Como es costumbre, con la llegada de la primavera, la citada publicación vuelve a presentar sus 'Soletes', una distinción de aire más desenfadado que sus clásicos soles, que destaca a locales "que recomendarías a un amigo por su propuesta apetecible, solvente y asequible", como indican desde la guía.

La ventanilla "take away" fue una de las novedades que incorporó Zahara en los últimos años

El Zahara ya luce su “Solete de Navidad” de la Guía Repsol

Más información

En Galicia se han otorgado 24 nuevos 'Soletes de Primavera', sumando ya 357 en toda la comunidad. En lo que respecta a España han sido más de 300 las distinciones concedidas este lunes 23 de marzo a diferentes negocios, ya sean cafeterías, restaurantes, bares, vinotecas, heladerías y terrazas o chiringuitos.

Gran variedad en la zona

En  lo que respecta a Ferrol, son varios los negocios que lucen ya sus 'soletes', uno de los últimos en recibirlo fue el restaurante Zahara, que en diciembre pasado fue distinguido con uno de ellos relativo a la campaña de Navidad. Junto a este establecimiento de la urbe se cuentan también otros como una cafetería, como es  Lusitania; restaurantes como Josefa´s Bar u Oliva Bar e Levar; y un chiringuito: O Alpendre de Doniños (Pichu). Asimismo, cerca de Ferrol, pero en otro concello, también luce su 'Solete' otra vinoteca; O Gaiteiro, situada en Cabanas, y el chiringuito O Chanzo da Campa, ubicado en Ares. Otro local icónico de Cedeira, como el restaurante Kilowatio, cuenta asimismo con uno de estos 'Soletes Repsol', que sumados a los clásicos soles permiten realizar una ruta repleta de sabor.

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