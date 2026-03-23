Nueva sesión de los 'Faladoiros Literarios' en Ferrol, esta vez con el escritor Ángel Basanta
El encuentro tendrá lugar este mismo martes 24 en el edificio administrativo de la Xunta
El ciclo de tertulias 'Faladoiros Literarios', que posibilita acercarse, de manera distendida y completamente gratis, a destacadas figuras del mundo literario, continuará este martes 24 en el salón de actos del edificio administrativo de la Xunta. Ángel Basanta, escritor y crítico literario, será el protagonista de esta nueva sesión de la propuesta que impulsan en colaboración el Concello de Ferrol y Campus Industrial.
Ramón Loureiro será el periodista local que acompañará al escritor de A Pastoriza en el coloquio, que empezará a las 19.00 horas. Las próximas sesiones del ciclo tendrán lugar el 14 de abril, con Darío Villanueva; el 12 de mayo, con Manolo Rivas; Xulio Valcárcel junto a Medos Romero el día 19, y el 9 de junio, terminará Ignacio Martínez de Pisón.