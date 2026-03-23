Nueva sesión de los 'Faladoiros Literarios' en Ferrol, esta vez con el escritor Ángel Basanta

Faladoiros Literarios en la Casa do Patín con Carmen Becerra y Ada Romero Jorge Meis

El ciclo de tertulias 'Faladoiros Literarios', que posibilita acercarse, de manera distendida y completamente gratis, a destacadas figuras del mundo literario, continuará este martes 24 en el salón de actos del edificio administrativo de la Xunta. Ángel Basanta, escritor y crítico literario, será el protagonista de esta nueva sesión de la propuesta que impulsan en colaboración el Concello de Ferrol y Campus Industrial.

Ramón Loureiro será el periodista local que acompañará al escritor de A Pastoriza en el coloquio, que empezará a las 19.00 horas. Las próximas sesiones del ciclo tendrán lugar el 14 de abril, con Darío Villanueva; el 12 de mayo, con Manolo Rivas; Xulio Valcárcel junto a Medos Romero el día 19, y el 9 de junio, terminará Ignacio Martínez de Pisón.