Los sucesivos temporales han provocado la muerte de numerosas aves en la costa de Ferrolterra

Cientos de voluntarios realizan prospecciones en las playas en busca de aves en peligro Cedida

Voluntarios de la Sociedade Galega de Historia Natural, Seo BirdLife, Cemma, Grupo Naturalista Hábitat junto con personal de la Subdirección General de Biodiversidad Terrestre y el Miteco han podido constatar en las últimas semanas un aumento importante de avistamientos de aves muertas o heridas en las costas gallegas y también la ferrolana. Estos colectivos aseguran que más de 3.500 ejemplares de fauna avícola marina han sufrido la consecuencia de la sucesión de borrascas de los pasados meses, que han acarreado otros tantos temporales marítimos.

Así, explican los expertos en un comunicado que se han registrado más de 30 especies de aves de todo tipo, mayoritariamente marinas y, principalmente, del grupo de los álcidos, al que pertenecen frailecillos, alcas, araos o gaviotas, entre otros.

Labor de prospección

Para poder localizar estos ejemplares hace falta una labor constante por parte de estos grupos y, mayoritariamente, de voluntarios (unos 350), que realizan funciones de prospección de la costa, “coa finalidade de detectar e rexistrar aves abeiradas”. En el caso de los ejemplares que todavía estaban vivos, se derivaron a los diferentes centros de recuperación de fauna salvaje de la Xunta de Galicia. En el caso de los que habían muerto, fueron recogidos, en su mayoría, por la Guardería de Medio Ambiente de la administración autonómica. No obstante, aseguran que “foi imposible dar cobertura despois de cada marea nos 1.500 quilómetros de costa de Galicia, o que evidenciou unha carencia de medios para cubrir de forma efectiva todo o litoral”, apuntan estos grupos.

Así, aseguran también que varios de los animales recogidos portaban anillos identificativos que permitieron saber que provenían de colonias ubicadas en el Reino Unido e incluso Islandia.

En general se han avistado ejemplares de 30 especies diferentes

Ferrolterra se sitúa en una de las zonas donde se dieron estos avistamientos, con entre el 1-6% del total, un porcentaje bajo en comparación con otros lugares como Ribeira (19%), o la zona costera situada entre las localidades de O Grove, Muros, Carnota y Porto do Son (10-12% del total).

Desde los colectivos naturalistas se informa, asimismo, de que muchas de las aves recuperadas presentaban manchas de combustible. Además, indican que también en Francia se han dado casos y se ha sugerido desde allí que esos restos podrían ser compatibles con los petroleros ‘Tanio’ y ‘Erika’, naufragados en 1980 y 1999, respectivamente, que siguen arrojando combustible al mar. No obstante, advierten que “é pouco probable” que las aves que aparecieron en Ferrol y otros puntos de Galicia se vieran afectadas por esos restos del Golfo de Vizcaya y sugieren más bien a una reciente aparición de vertidos en playas de la ría de Muros y Arousa.