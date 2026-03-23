Los ingenieros industriales entregan este miércoles sus premios en el Campus Industrial

Uno de los actos del 75º aniversario del Icoiig Jorge Meis

La delegación de Ferrolterra del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Galicia —Icoiig– entregará este miércoles a las 19.00 horas en el salón de actos Concepción Arenal del Campus Industrial la distinción anual de fin de máster y el reconocimiento a empresas del sector.

En un evento coorganizado con la Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol –EPEF–, el colegio concederá el premio al mejor trabajo fin de máster 2025 a Daniel Iglesias Giao por su proyecto ‘Estudio de un modelo de gestión de la producción para la optimización del proceso de fabricación de bloques en el sector de la construcción naval militar”.

Además, el Icoiig y la EPEF reconocerán la trayectoria del Grupo Intaf por contribuir a “sostener el empleo y el crecimiento profesional de los ingenieros industriales de Galicia”.

La entrega de las distinciones ocupará una parte del acto, que contará además con la intervención del ingeniero colegiado más veterano de la delegación de Ferrolterra y también una mesa redonda que abordará los inicios, la realidad y los retos de esta rama de la actividad.

El acto pretende reforzar el vínculo entre el colegio, la universidad y las empresas del sector, así como visibilizar el papel que juega la ingeniería industrial en el desarrollo económico.