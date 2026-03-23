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Ferrol

La Xunta prevé licitar la nueva oficina de empleo este año

La empresa IDOM trabaja ya en la redacción del proyecto de adecuación de las Galerías Ferrol

X. Fandiño
X. Fandiño
23/03/2026 21:31
Galerías Ferrol
El inmueble de Galerías Ferrol en el acceso de Galiano
Jorge Meis
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El acondicionamiento del edificio de las antiguas Galerías Ferrol, entre las calles Galiano y Real, para convertirlo en la nueva sede de la Oficina de Empleo requerirá una inversión de más de un millón de euros y la intención de la Xunta, a través de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, es que las obras puedan licitarse este mismo año.

La iniciativa ha alcanzado un hito importante este mes de marzo, con la adjudicación de la redacción del proyecto básico y de ejecución a la multinacional IDOM Consulting Engineering Architecture por algo más de 75.000 euros. Otras siete empresas optaban a este contrato que deberá estar entregado en un plazo no superior a tres meses. A partir de ahí comenzará el trámite de licitación de los trabajos.

La intervención planteada por el departamento de José González permitirá realojar a unos 25 trabajadores y trabajadoras que en estos momentos prestan sus servicios en otras oficinas próximas, como el edificio administrativo de la Xunta y también el Servizo de Mediación, Arbitraxe e Conciliación –SMAC– que actualmente se localiza muy cerca, en la calle Real.

La superficie total de las tres plantas de que consta el inmueble que se levantó a comienzos de la década de los años 50 y que fue adquirido en 2024 por la Xunta, supera ligeramente los 1.400 metros cuadrados construidos. Para poder desarrollar sus nuevos usos, la idea es que la planta baja se dedique a archivo de los tres departamentos que se instalarán en el inmueble, el Servicio Público de Empleo Estatal –SEPE–, el Servizo Público de Emprego de Galicia –SPEG– y el SMAC, que compartirá espacio con el módulo de comunicaciones y de instalaciones.

En la primera planta se ubicarán los nueve trabajadores y trabajadoras dependientes del SEPE, aunque por su configuración se plantea para un total de doce personas, al margen del despacho para la dirección y de otros espacios como el que alojará al guardia de seguridad, los aseos, el mostrador de recepción y una sala compartida de usos múltiples de unos 30 metros cuadrados, la mitad de los que tendrá la sala de espera para la ciudadanía que acuda a realizar sus gestiones.

SMAC

En la segunda planta se instalarán los empleados y empleadas de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración y del SMAC. Contará con una sala de espera de unos 40 metros cuadrados y espacio suficiente para albergar tanto a las 14 personas que prestan sus servicios como para los dos previstos del departamento de mediación y arbitraje, así como despachos y también sala de usos múltiples de unos 20 metros cuadrados para el SMAC.

El proyecto de la oficina de empleo de Ferrol Centro se licitó con otros tres que la Xunta está impulsando en Santiago, Ourense y Sarria

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