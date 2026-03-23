La firma de moda ‘Nomadé’, de tres alumnas del Campus, consigue premio en la Bretaña francesa

Eva Rodal, Elena Prado y Andrea Velilla, creadoras de la marca de ropa modular que obtuvo uno de los cuatro premios Cedida

Nueve universidades europeas de regiones periféricas integradas en la Alianza Emerge, entre las que la Universidade da Coruña –UDC– era la única española, estaban convocadas a la quinta edición de ‘l’Agitateur’, que promueve la Foundation Université Bretagne Sud. Uno de los cuatro premios fue para tres alumnas del grado en Xestión Industrial da Moda, que se imparte en la Facultade de Humanidades e Documentación del Campus de Ferrol, presentando la marca de ropa modular ‘Nomadé’.

Esta firma, ideada por Elena Prado García (Gijón), Eva Rodal Aparicio (Ferrol) y Andrea Velilla Villazala (León), se distingue por emplear el lino gallego y la lana de oveja reciclada, que habría sido producida en talleres de inserción social de distintos puntos de Galicia.

“Queriamos que a moda sostible e de alta calidade fose realmente accesible para o alumnado universitario e para aquelas persoas con recursos económicos limitados, botando man dun deseño modular, dunha estrutura de prezos de tres niveis, de 15 a 150 euros, e dunha vía de acceso mediante un kit de bricolaxe”, explican las creadoras del proyecto, que surgió como trabajo para una de las materias de su titulación.

Premios

Además de obtener un cheque por valor de 1.500 euros para poder avanzar en su propuesta, las tres alumnas del Campus Industrial de Ferrol tendrán la oportunidad de contar con apoyo profesional para mejorar distintos aspectos de su iniciativa empresarial.

Ya que las artífices no pudieron estar presentes en la entrega de premios en Vannes, recogió el galardón Bruno Casal, adjunto de Mobilidade e Convenios de la Vicerreitoría de Titulacións e Internacionalización de la UDC.